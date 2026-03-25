Cetatea Poenari se crapă și se „cojește”, la un an după restaurarea de 5 milioane de euro. Cum arată cel mai vizitat obiectiv din Argeș

Cetatea lui Vlad Ţepeş de la Poenari în martie 2026, la nici un an după restaurare. Sursa foto: Asociatia Montana Vidraru via Facebook

Asociaţia Montană Vidraru semnalează apariţia unor semne de degradare a lucrărilor de la Cetatea lui Vlad Ţepeş de la Poenari, cel mai vizitat obiectiv turistic din judeţul Argeş, la aproape un an de la finalizarea restaurării monumentului istoric, care a costat aproximativ 5 milioane de euro.

„Constatări: stratul nou de ciment turnat pe treptele de acces se desprinde, iar in multe alte locuri este crăpat, urmând să se desprindă; vopseaua nouă, aplicată pe elementele de fier, în unele locuri a dispărut, apărând vopseaua veche, de culoare roşie; (...) cărămizile noi din care au fost refăcute zidurile se dezintegrează, iar bucăţi din acestea sunt pe jos, în toată cetatea”, afirmă reprezentanţii asociaţiei într-o postare pe Facebook.

Conform aceleiaşi surse, din cărămizile aplicate iese un praf alb, vizibil în interiorul şi exteriorul zidurilor, iar vopseaua aplicată pe centura de beton se exfoliază.

› Vezi galeria foto ‹

Cetatea Poenari este, după numărul de vizitatori care plătesc bilet, cel mai vizitat obiectiv turistic din Argeş

Postarea este însoţită de mai multe fotografii de la Cetatea Poenari şi de pe treptele de acces.

„Şi cu toate acestea, Cetatea Poenari este, după numărul de vizitatori care plătesc bilet, cel mai vizitat obiectiv turistic din Argeş, cu peste 100.000 vizitatori anual”, se mai menţionează în postare.

Cetatea lui Vlad Ţepeş de la Poenari a fost redeschisă pentru vizitare pe 14 aprilie 2025, după ample lucrări de conservare şi restaurare. Monumentul se află în administrarea Muzeului Judeţean, instituţie finanţată de Consiliul Judeţean (CJ) Argeş.

Obiectivul, aflat pe teritoriul administrativ al comunei Arefu, este ridicat pe un vârf de munte, la intrarea în Cheile Argeşului, lângă DN 7C - Transfăgărăşan, accesul turiştilor făcându-se pe 1.480 de trepte amenajate pe versant, prin pădure. Fortificaţia a fost iniţial construită în secolul al XIV-lea, fiind consolidată şi extinsă în timpul domniei lui Vlad Ţepeş.

Ce lucrări de restaurare s-au făcut la Cetatea Poenari și din ce bani

Lucrările de conservare şi restaurare au durat trei ani, timp în care monumentul nu a putut fi vizitat.

Proiectul privind „Conservarea şi Consolidarea Cetăţii Poenari Argeş” a primit finanţare nerambursabilă din bani europeni, în cadrul Axei Prioritare 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de peste 25 de milioane de lei, din care 9.647.565 de lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă publică şi 16.021.201,29 lei este contribuţia beneficiarului.

„Lucrările realizate au vizat reabilitarea structurală şi arhitecturală a Cetăţii Poenari, lucrări de conservare, lucrări de stopare a umidităţii şi protecţia zidurilor, lucrări de refacere a pavimentelor şi pardoselilor, reabilitarea traseelor de vizitare, reabilitarea căii de acces pietonală, înlocuirea cablului de alimentare cu energie electrică a cetăţii, montarea unui traseu de fibră optică şi a ridicătoarelor de semnal Wi-Fi pe traseu, înfiinţarea instalaţiei de iluminat şi a unui sistem de supraveghere pe traseul de acces-evacuare, montarea Acces Point exterior Wi-Fi 6, montarea pe traseu a generatoarelor acustice de zgomot, amplasare de bănci şi coşuri de gunoi”, au transmis reprezentanţii CJ Argeş după finalizarea proiectului.