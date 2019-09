Gabriela Firea cere Guvernului să schimbe prin OUG facturarea pentru plăţile RADET către ELCEN

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, că va ruga Guvernul să dea o ordonanţă de urgenţă privind plata facturilor ELCEN de către RADET, deoarece, potrivit actualelor prevederi, regia va trebui să achite mereu penalităţi, existând un ecart între momentul în care încasează banii şi cel în care trebuie să plătească.



"Am pregătit deja documentele şi le-am transmis la Guvern. Vom ruga Guvernul să dea o ordonanţă de urgenţă prin care să clarifice această situaţie prin care, orice s-ar întâmpla, RADET întotdeauna va fi în urmă cu plăţile către ELCEN. Nu e corect", a spus Firea, într-o conferinţă de presă.



Ea a menţionat că a făcut nenumărate demersuri să nu se mai acumuleze lunar o datorie a RADET la ELCEN.



"În continuare, de ani de zile, se perpetuează o situaţie nefirească căreia eu mi-aş dori să-i punem punct cât mai rapid şi anume un ecart de minimum 10 zile între momentul în care RADET încasează banii de la populaţie şi de la ceilalţi abonaţi instituţii publice şi momentul în care trebuie să achite factura pe care a trimis-o ELCEN. Din acest motiv, întotdeauna RADET va fi dator la ELCEN şi întotdeauna va trebui să plătească penalităţi, majorări de întârziere. Din suma vehiculată ca şi datorie, de 3,8 miliarde lei, 1,2 miliarde lei reprezintă aceste majorări, penalităţi, dobânzi, nicidecum factura principală. Am făcut demersuri la Ministerul Energiei fără niciun răspuns până acum, de aceea consider că trebuie să fac următorul pas şi să nu mai aşteptăm din partea ministerului sau ANRSC-ului să se dea un ordin prin care să avem posibilitatea să plătim ori factura la 40 zile, nu la 30 zile, deci o prelungire a termenului ori schimbarea modului de facturare, deoarece ELCEN nu a dorit să schimbe această modalitate prin discuţiile directe care au avut loc de 3 ani şi atunci consider că 3 ani sunt prea mult pentru a rezolva o astfel de problemă", a explicat Gabriela Firea.



Ea a menţionat că PMB nu are o relaţie contractuală directă cu ELCEN. "Se vorbeşte în ultimele zile foarte insistent şi folosind cuvinte care nu au ce căuta într-o corespondenţă oficială de către administratorii ELCEN despre faptul că Primăria Capitalei are datorii imense către ELCEN. (...) Noi nu avem o relaţie contractuală directă cu ELCEN. (...) Din cele peste 200 milioane lei vehiculate ca fiind datorii foarte vechi pe care le are Primăria, repet RADET către ELCEN, iarăşi o nouă dezinformare, ca să nu-i spun de-a dreptul minciună, jumătate din această sumă reprezintă într-adevăr facturi scadente şi jumătate facturi în termen", a adăugat Firea.