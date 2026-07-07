Incendiu puternic într-un bloc de pe Calea Moșilor din București. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

1 minut de citit Publicat la 12:06 07 Iul 2026 Modificat la 12:16 07 Iul 2026

Incendiu într-un bloc de pe Calea Moșilor din București, 7 iulie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit marți la un apartament situat pe Calea Moșilor, aproape de intersecția cu Bd. Carol, în Sectorul 2 al Capitalei, pompierii intervenind cu un dispozitiv amplu pentru stingerea flăcărilor.

UPDATE 12:10 Incendiul de pe Calea Moșilor a fost localizat. Nu sunt victime, iar locatarii nu au fost evacuați.

Pompierii anunță că incendiul izbucnit într-un apartament de pe Calea Moșilor, din Sectorul 2 al Capitalei, a fost localizat, flăcările afectând o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Potrivit ISU București-Ilfov, până în acest moment nu au fost identificate victime, iar evacuarea locatarilor nu a fost necesară.

Echipajele intervin în continuare pentru lichidarea incendiului și ventilarea spațiilor interioare afectate.

La intervenție au fost mobilizate patru autospeciale de stingere, două echipaje SMURD, o autoscară și echipe din cadrul Detașamentului Special de Salvatori.

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Știrea inițială: Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la un apartament aflat la etajul 8 al imobilului.

La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, precum și două echipaje SMURD.

Până în acest moment, autoritățile anunță că nu au fost identificate victime.

Intervenția este în desfășurare, iar pompierii acționează pentru lichidarea incendiului și limitarea propagării acestuia.