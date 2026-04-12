Mii de turiști au mers la schi de Paște. Pârtiile din Sinaia au fost pline

Paște în decor de iarnă la Sinaia: Turiștii au umplut pârtiile pentru schi și priveliști spectaculoase.

Turiștii care au ales Sinaia ca destinație de Paşte au ales să îmbine petrecerea sărbătorii Învierii cu distracția pe pârtie. La Cota 2000 se schiază în condiții foarte bune, iar Gondola Sinaia a fost deschisă sâmbătă, special pentru ei, dar şi pentru cei care au ales doar să urce în vârf de munte, să admire peisajul de iarnă în plină primăvară şi să îşi facă mai multe fotografii memorabile. Meteorologii au transmis un mesaj de atenționare privind posibilitatea declanșării unor avalanșe în Munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, recomandându-le schiorilor să rămână strict pe traseele amenajate, pentru a reduce riscul unor incidente grave.

Pentru foarte mulţi turişti care au ales să îşi sărbătorească Învierrea Mântuitoriului la munte este o premieră faptul că pot schia în ziua de Paşte, la cota 2.000, în Sinaia. Numeroşi oameni au spus că peisajul din Munţii Bucegi arată de parcă ar fi venit Crăciunul şi nu Paştele.

În staţiunile montane sunt prezenţi români din aproape toate colţurile ţării. După ce s-au bucurat de surprizele din pensiuni şi resort-uri, turiştii au urcat cu Gondola Sinaia până la Cota 2000, de unde se lansează pe Pârtiile Valea Soarelui sau Valea Dorului. Sunt două pârtii foarte bune pentru schiat în această perioadă. Administratorul domeniului schiabil a declarat pentru Antena 3 CNN că astăzi, de la ora 10:00, a fost deschisă Gondola Sinaia, special pentru această primă zi de Paşte.

Pasionaţii sporturilor de iarnă se bucură de un strat consistent de zăpadă, iar după adrenalina de pe pârtii, ei se vor retrage în pensiuni sau restaurante ca să îşi încarce bateriile pentru ziua de mâine, când îşi doresc să îşi pună din nou schiurile în picioare.

Meteorologii au emis o avertizare privind riscul producerii de avalanşe. Astfel, cei care schiază sunt sfătuiţi să nu iasă de pe pârtiile domeniului special amenajate ca să evite o posibilă dramă.

"Va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze stratul nou-depus din partea superioară a zăpezii și plăcile de vânt din altitudine, acesta fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori", se arată în buletinul nivometeorologic al ANM.

Risc moderat de avalanșe este până luni seara în masivele Rodnei, Călimani-Bistriței și Ceahlău. Stratul de zăpadă ajunge la 215 cm la Vârful Omu, 188 cm – la Bâlea-Lac, 145 cm – la Țarcu, 116 cm – la Călimani și 114 cm – la Lăcăuți.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la altitudini de peste 1.800 de metri este un strat de zăpadă nou-depus peste zăpada mai veche și înghețată.