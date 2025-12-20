O pensionară din Cluj a fost prinsă în flagrant când voia să vândă petarde unui poliţist sub acoperire. Femeia avea un întreg arsenal

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj au transmis, vineri, că au prins, după un flagrant, o femeie de 65 de ani care ar fi vrut să vândă, ilegal, petarde unui poliţist sub acoperire. În urma intervenției, oamenii legii au ridicat aproximativ 1.700 de kilograme de articole pirotehnice deținute fără drept.

În data de 19 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj au depistat în flagrant delict o femeie, de 65 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care ar fi efectuat operațiuni cu articole pirotehnice, fără a avea acest drept.

Activitatea a avut loc în cartierul Mănăștur, unde aceasta ar fi oferit spre vânzare, fără drept, articole pirotehnice din categoriile P1 și F2, unui investigator sub acoperire.

În urma intervenției, polițiștii au identificat și ridicat aproximativ 1.700 kg de articole pirotehnice din aceste două categorii, deținute fără drept.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Persoanele care folosesc petarde sau artificii anul acesta riscă închisoarea

Persoanele care folosesc petarde sau artificii anul acesta riscă închisoarea. Legislaţia s-a schimbat în România. Acum majoritatea articolelor pirotehnice sunt interzise de noile reglementări, iar pedepsele pentru cei care nu respectă legea sunt uriaşe. Pe Internet însă, situaţia este diferită, iar artificiile şi petardele interzise sunt vândute la liber.

La o simplă căutare pe Google găsim zeci de site-uri unde se vând artificii şi petarde din toate categoriile. Produsele pot fi cumpărate de oricine, cu o sigură condiţie, să bifeze o căsuţă prin care confirmă că are peste 18 ani.

Aceste site-uri nu sunt actualizate însă cu noua lege care spune clar: produsele pirotehnice de orice tip pot fi cumpărate doar de persoane autorizate, care au calitatea de pirotehnician. Până acum, produsele din categoria F1 puteau fi cumpărate de la 15 ani, articole din categoria F2 de la 18 ani și articole din categoria F3 de la 21 de ani.