Poliţiştii de frontieră au descoperit, la Vișeu de Sus, un VW 4X4, de 25.000 de euro, declarat furat în Austria. Cum arată maşina

Poliţiştii de frontieră au descoperit, la Vișeu de Sus, un VW 4X4, de 25.000 de euro, declarat furat în Austria. Sursa foto: Poliţia de Frontiera

Autorităţile au transmis că polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, împreună cu cei cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș, au descoperit, sâmbătă, un autoturism declarat furat în Austria. Mașina, un VW 4X4, este estimată la o valoare de 25.000 de euro.

Maşina a fost indisponibilizată la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor, mai informează poliţiştii.

"În data de 4 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, în cooperare cu cei din cadrul STPF Maramureș, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului internațional de autovehicule furate din străinătate într-un dosar penal constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. În cadrul acesteia, au pus în aplicare un mandat de perecheziție pe raza localității Vișeu de Sus ocazie cu care au identificat un autoturism, an fabricație 2018.

În urma verificărilor specifice efectuate, colegii noștri au constatat că autoturismul figurează ca fiind furat din Austria, din data de 26.03.2026.

Autovehiculul în valoare de 25.000 euro a fost indisponibilizat la sediul instituției.

În cauză, cercetärile continuă sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun", a transmis Poliţia de Frontieră Română.

