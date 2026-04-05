Un șofer bulgar a vrut să intre în România cu o mașină clonă. Polițiștii au confiscat-o la vamă, în Iași

Polițiștii de frontieră anunță că au avut suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului. FOTO: Poliția de Frontieră

O mașină furată din Italia și înmatriculată în Belgia, a fost descoperită de polițiștii de frontieră la punctul de trecere Stânca din Iaşi. Șoferul bulgar le-a spus vameșilor că nu ştia că seria vehiculului a fost schimbată.

Polițiștii de frontieră anunță că au avut suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, deși potrivit seriei din certificatul de înmatriculare autoturismul nu figura cu alerte în bazele de date. În urma verificărilor suplimentare, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul are o altă serie decât cea vizibilă la control, iar după seria originală figurează în bazele de date ca fiind bun căutat pentru a fi confiscat, semnalare introdusă de autoritățile din Italia.

“Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că este cumpărător de bună credință și a achiziționat mașina din Belgia, contra sumei de 100.000 lei. Acesta a menționat că nu are cunoștință despre faptul că autoturismul este furat sau implicat în vreun litigiu”, se precizează într-un comunicat de presă.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autovehiculul, în valoare de 100.000 de lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.