Primăria unui oraş din România propune transport public cu 1 leu pe zi ca alternativă la scumpirea carburanţilor

Primăria Arad propune transport public cu 1 leu pe zi ca alternativă la scumpirea carburanţilor. Sursa colaj foto: Facebook/Primaria Municipiului Arad

Primăria municipiului Arad propune reducerea tarifelor la transportul cu tramvaie şi autobuze până la 1 leu pe zi cu TVA inclus, iar abonamentele lunare să coste sub 30 de lei, pentru ca transportul public local modernizat să devină o alternativă la maşina personală, în condiţiile preţurilor mari la carburanţi, potrivit Agerpres.

Primarul oraşului, Călin Bibarţ, a anunţat, marţi, că va publica, miercuri, la transparenţă publică, un astfel de proiect de reducere a tarifelor şi a estimat că într-o lună sau două va fi pus în practică.

"Deoarece pe actuala legislaţie Consiliul Local stabileşte tarifele, voi propune prin hotărâre de Consiliu Local ca în Arad biletul la mijloacele de transport în comun să fie de 1 leu cu TVA inclus pe 24 de ore. Mâine voi pune la transparenţă acest proiect de hotărâre, îl voi trimite pentru avizele legale la Consiliul Concurenţei şi ANRSC", a anunţat primarul.

Edilul a spus că această măsură vine să încurajeze renunţarea la maşina personală în contextul creşterii preţurilor la carburanţi, dar şi să crească utilizatorii transportului public modernizat în ultimii ani.

"Sunt două argumente majore: un ajutor pentru cetăţeni şi o încurajare de a folosi mijloacele de transport în comun, de a folosi energia verde mai mult, şi de a folosi flota de tramvaie noi a oraşului şi liniile de tramvai modernizate. Odată cu scumpirea carburanţilor, încercăm să mutăm centrul de greutate pe transportul în comun", a spus Călin Bibarţ.

Primăria va propune ca tariful unic pe 24 de ore de folosire a transportului public local să fie de 1 leu cu TVA inclus, în condiţiile în care acum un bilet valabil o oră costă 4,5 lei. El a precizat că şi celelalte tarife vor fi reduse, iar un abonament lunar ar urma să coste sub 30 de lei.

Referitor la impactul bugetar, primarul a declarat că în anul 2025 încasările din aplicarea tarifelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în condiţiile în care bugetul total al Companiei de Transport Public a fost de zece ori mai mare, acest domeniu fiind puternic subvenţionat.

Călin Bibarţ a mai spus că se aşteaptă la o creştere importantă a numărului de călători după aplicarea noilor tarife, astfel că o parte din costurile cu această reducere a tarifelor ar putea fi recuperată.

Primăria Arad anunţase, în luna ianuarie, că intenţionează să ofere transport public gratuit în oraş pentru toţi utilizatorii traseelor tramvaielor şi autobuzelor, ca răspuns la majorările de taxe şi impozite locale decise de Guvern.

Iniţiativa a stârnit o dezbatere amplă la nivel local, existând voci critice venind chiar din PNL, partid din care face parte şi primarul Bibarţ. De exemplu, preşedintele organizaţiei municipale a PNL Arad, Sergiu Bîlcea, l-a acuzat pe edil de populism.

Ulterior, primarul a revenit pe subiect şi a admis că nu a găsit soluţii legale pentru a oferi transport public gratuit. El a anunţat că va face demersuri pentru modificări legislative care să permită administraţiei locale să ia o asemenea decizie, iar pentru asta a făcut apel la parlamentarii din judeţ să îl sprijine.

În ultimele săptămâni, numărul persoanelor care folosesc transportul public din Arad a crescut cu 15%, pe fondul scumpirii carburanţilor, conform datelor Companiei de Transport Public.

Municipiul Arad are una dintre cele mai extinse reţele de transport public local din ţară. Doar reţeaua de transport cu tramvaiul cuprinde 15 linii, având o lungime totală a traseelor de peste 335 de kilometri.