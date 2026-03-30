Bolojan anunță un fond de solidaritate pentru ieftinirile la carburanți: „Companiile cu profituri excepționale trebuie să participe”

Premierul României, Ilie Bolojan. sursa foto: Agerpres

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că Guvernul pregătește un fond de solidaritate pentru finanțarea „ieftinirilor” la carburanți, la care să contribuie companiile care înregistrează profituri excepționale, generate de creșterile de prețuri de pe piața globală.

Potrivit acestuia, majorarea prețurilor nu este determinată de factori interni, ci de evoluții externe, iar anumite companii integrate pe întreg lanțul economic beneficiază de câștiguri semnificative fără a fi rezultatul unor investiții sau eforturi suplimentare:

„În această situație, pentru că prețurile au crescut total pe piața globală, datorită acestei creșteri care e independentă de situația din România, unele companii care au lanțuri integrale au niște profituri excepționale. Prin urmare, trebuie să contribuie cu aceste profituri care nu se datorează unor investiții sau eforturi. Toate cele care se vor regăsi în această formulă de lanț, de la exploatare la vânzare, din aceste sume să compensăm parțial aceste costuri”, a afirmat Bolojan, la Digi24.

Premierul a explicat că aceste profituri apar din diferențele de preț la nivel global, oferind exemplul barilului de petrol:

„Sunt profituri excepționale. Sunt date de faptul că există un nivel al barilului care a fost înainte de 60-70 de dolari; dacă azi se vinde cu 90 de dolari, indiferent de eforturi din piața internă și investiții, diferența de prețuri e profit excepțional. Așa cum băncile au plătit anul trecut un impozit suplimentar datorită unor rate de profit pe care le aveau, și în această ecuație e nevoie de o astfel de măsură”.

Întrebat dacă există riscul ca aceste companii să părăsească piața din cauza contribuției la fond, Ilie Bolojan a subliniat că măsura ar fi temporară și țintită:

„Este o situație excepțională care se aplică limitat, exclusiv pe această perioadă, și nu afectează companiile cu lanțuri parțiale. Dacă doar cumperi și vinzi în România, nu generezi profit excepțional”.

„Ministerul Finanțelor lucrează la detalierea aspectelor financiare și tehnice, în așa fel încât să venim cu o măsură care să fie aplicabilă și fezabilă, și care - după consultarea tutror celor implicați - să poată fi adoptată, iar la final de săptămână viitoare să intre în vigoare”, a spus Ilie Bolojan.

În ceea ce privește impactul scumpirilor asupra încasărilor din TVA, premierul a precizat că datele nu sunt încă disponibile, dar există indicii privind venituri suplimentare, fără a atinge însă nivelurile vehiculate în spațiul public: „Nu avem aceste date încă. Cu siguranță însă au fost încasări suplimentare, dar aceste încasări nu sunt la nivelul care se vehiculează, dintr-o rațiune contabilă: una e TVA care se achită prin plata directă de către cetățean, alta e TVA achitat de companii, care apoi intră într-un sistem de deducere. Rămâne un surplus și statului, dar tot ce s-a angajat suplimentar în martie e alocat pentru reducerea accizei la transportatori și anularea accizei la agricultori”.