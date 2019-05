Situație incredibilă în Alexandria! O femeie blocată într-o farmacie a fost găsită în comă

O femeie de 50 de ani a ajuns la spital in stare foarte grava si a fost transferata la Bucuresti, dupa ce a fost gasita cazuta, blocata intr-o farmacie din Alexandria. Usile farmaciei au fost deblocate de pompierii de la ISU Teleorman.



Potrivit Biroului de Presa al ISU Teleorman, farmacia era incuiata pe interior, iar cheile se aflau in usa. Identitatea femeii este inca neclara, iar reprezentantii ISU nu stiu cum a ajuns femeia in farmacie, nici daca aceasta era angajata acolo.



Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Teleorman, Teodora Dragole, a declarat ca femeia era un client al farmaciei si ca familia a alertat autoritatile cu privire la faptul ca aceasta nu s-ar mai fi intors acasa.



"Alerta a fost data de familia femeii, care a plecat la farmacie sa cumpere ceva si nu s-a mai intors acasa si atunci familia a alertat Politia, ca nu stiau la ce farmacie e", a spus Teodora Dragole, conform ziare.com.



Potrivit unor surse din Spitalul Judetean Alexandria, femeia a ajuns in stare foarte grava in atentia medicilor, care au decis sa o transfere la Bucuresti.



"La spital la noi a ajuns in coma, cu o tensiune mare si a fost dusa la Spitalul Municipal Bucuresti. Dar detalii despre cum s-a intamplat nu stim. A fost transferata, avand contuziile acelea, probabil de la cazatura, pentru neurochirurgie", au spus sursele citate.