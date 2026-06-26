"Străzi Deschise" doar duminică, în acest weekend, în Bucureşti. PMB: Sâmbătă nu închidem circulaţia pe Calea Victoriei

1 minut de citit Publicat la 19:08 26 Iun 2026 Modificat la 19:09 26 Iun 2026

"Străzi Deschise" doar duminică, în acest weekend, în Bucureşti. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis că, în acest weekend, va închide circulaţia rutieră pe Calea Victoriei, pentru programul "Străzi Deschise", doar duminică, nu şi sâmbătă, pentru că "au loc alte evenimente în oraș și nu vrem să generăm haos".

"Ieșim iar la pas pe Calea Victoriei, însă doar duminică. Mâine (n.r. - sâmbătă) nu închidem circulația. Au loc alte evenimente în oraș și nu vrem să generăm haos. Tema din acest weekend este „Bucureștiul rezilient: patrimoniu, comunitate și siguranță urbană”.

Am pregătit un tur ghidat, o dezbatere și o expoziție pe tema reducerii riscului seismic. Toate gratuite.

Iată programul complet al zilei:

11:00 – 12:30: Tur ghidat „Explorează Bucureștiul la pas pe Calea Victoriei”, cu Anita Sterea (ghid cultural și istoric), Statuia Ecvestră a Regelui Carol I → Muzeul Național de Istorie a României,

17:00 – 18:30: Dezbatere: „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, Moderator: Răzvan Munteanu, Invitați: Dragoş Marcu, Beatrice Băluță Siclitaru, Matei Sumbasacu, Matei Damian, Daniela Chiracu, Piața Revoluției

17:00 – 21:00: Expoziția „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, Piața Revoluției

18:00 – 20:00: „La pas cu drepturile tale prin Europa” – sesiune de informare a publicului cu privire la drepturile de care beneficiază în Europa, în calitate de consumatori, Muzeul Național de Istorie a României

Străzi Deschise are loc între 10.00 și 22.00, pe segmentul dintre Bd. Dacia și Splaiul Independenței", a mai comunicat instituţia.