"Străzi Deschise" în Bucureşti, în weekendul 20-21 iunie. "Va fi despre memorie, schimbare și viitor". Programul complet

"Străzi Deschise" în Bucureşti, în weekendul 20-21 iunie. Sursa foto: PMB

În weekendul 20-21 iunie, în Bucureşti, va avea loc o nouă ediţie a evenimentului "Străzi Deschise". "Sâmbătă, promenada urbană ne poartă prin istoria recentă, odată cu expoziția „Călătoria Oltcit – Povestea unei generații”, care aduce pe Calea Victoriei modele reprezentative ale unuia dintre cele mai cunoscute automobile produse în România", au transmis organizatorii.

Iată ce propune ediţia din acest weekend şi programul complet al evenimentului.

"Pe 20–21 iunie, ne revedem pe Calea Victoriei, la Străzi Deschise, într-un weekend despre memorie, schimbare și viitor — despre orașul pe care îl moștenim, îl traversăm zi de zi și îl imaginăm mai departe.

Sâmbătă, promenada urbană ne poartă prin istoria recentă, odată cu expoziția „Călătoria Oltcit – Povestea unei generații”, care aduce pe Calea Victoriei modele reprezentative ale unuia dintre cele mai cunoscute automobile produse în România. Între 14:00 și 18:00, în zona Bisericii Kretzulescu, strada devine un mic muzeu în aer liber, unde nostalgia, designul și memoria unei epoci se întâlnesc cu orașul de astăzi.

De la 17:00, în Piața Revoluției, deschidem o conversație despre Bucureștiul care vine: „București 2057. Ce păstrăm, ce schimbăm, ce lăsăm mai departe?”. Alături de Dorothee Hasnaș, Serin Geambazu, Mina Sava și Cristian Neagoe, vorbim despre patrimoniu, transformări urbane, comunitate și despre felul în care fiecare generație lasă ceva în urmă", au transmis organizatorii evenimentului.

Tur ghidat pe Calea Victoriei

"Iar seara, de la 18:00, redescoperim orașul la pas prin turul ghidat „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”, susținut de Laurențiu Enache, pe traseul Palatul CEC → Ateneul Român. Turul are loc atât sâmbătă, cât și duminică, între 18:00 și 19:30, și propune o incursiune în istoria Bucureștiului și în felul în care arhitectura, epocile și oamenii au modelat Calea Victoriei.

Ne vedem pe Calea Victoriei, acolo unde orașul își păstrează memoria, își trăiește prezentul și își imaginează viitorul", au mai precizat organizatorii.