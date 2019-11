Tatăl fetiței de șapte ani din Dobrești, moartă după ce a fost strivită de o poartă: „Copilul cel mare e la doctor, soția a leșinat”

sursă foto: .ebihoreanul.ro

O adevărată tragedie s-a petrecut în Dobrești zilele trecute, când o fetiță de doar 7 ani a murit în curtea școlii, strivită de o poartă, în timp ce se afla într-o pauză de la dansurile populare.

Tatăl, Daniel, e distrus. Fuge de un coșmar care nu se mai termină și nu se va termina, probabil, niciodată. “Copilul cel mare e la doctor, soția a leșinat de mai multe ori. Nu mi-a explicat nimeni nimic. Cât despre mine, nu vreau să-mi mai amintesc nimic, nu are rost”, a povestit Daniel Ivan, tatăl Larisei, pentru Libertatea.

“Fata mea nu s-a suit nicăieri. Era fricoasă, sărăcuţa. Vecinul are patru copii, cu care se juca, dar dacă n-o treceam strada, nu mergea nicăieri. Două săptămâni n-a lăsat-o pe maică-sa de brâncă, numai s-o ducă la dansuri populare. Eu o duceam dimineaţa la şcoală, eu o luam la 12. Nu ştiu de ce, n-am vrut să o las. Dar a convins-o pe maică-sa şi-am tăcut”, completează Daniel Ivan.

