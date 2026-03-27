Tramvaiul 55 nu mai circulă, de sâmbătă. TPBI modifică traseul liniei 97 și înființează linia-navetă 655

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 13:26 27 Mar 2026 Modificat la 13:26 27 Mar 2026
lucrari sine de tramvai
Decizia a fost luata din cauza demarării lucrărilor de reabilitare a șinelor de tramvai. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: TPBI / Facebook

Linia de tramvai 55 va fi suspendată de sâmbătă, iar troleibuzele liniei 97 vor funcţiona pe un traseu modificat, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a șinelor de tramvai de pe Strada Traian, potrivit unui comunicat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), scrie Agerpres.

Drept urmare, va fi înfiinţată linia navetă de autobuz 655, care va asigura legătura între Piaţa Iancului şi Piaţa Sfânta Vineri.

Aşadar, linia 97 va funcţiona pe traseul actual între terminalul „Clăbucet” şi Piaţa Foişorul de Foc, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Popa Nan, Calea Călăraşilor, Str. Traian, după care revine pe traseul de bază.

Linia 655 va funcţiona între „Piaţa Sfânta Vineri” şi „Piaţa Iancului” astfel: „Piaţa Sfânta Vineri”, Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, Calea Moşilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, „Piaţa Iancului”, cu întoarcere pe Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moşilor, Str. Sfânta Vineri, „Piaţa Sfânta Vineri”.

Etichete: linie de tramvai lucrări reparații TPBI

