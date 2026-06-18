Trotuarul rulant care leagă Gara de Nord de Gara Basarab va fi dărâmat. A costat 2,2 milioane de euro şi a ajuns un focar de infecţie

2 minute de citit Publicat la 11:28 18 Iun 2026 Modificat la 11:28 18 Iun 2026

Trotuarul rulant care leagă Gara de Nord de Gara Basarab va fi dărâmat. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis că trotuarul rulant care leagă Gara de Nord de Gara Basarab va fi "înlăturat în integralitate". A costat 2,2 milioane de euro şi a fost inaugurat în 2013. "Din cauza defecțiunilor repetate și a lipsei de mentenanță, a fost scos definitiv din funcțiune în 2014. De atunci, a rămas abandonat, a fost vandalizat și a ajuns un focar de mizerie", a transmis instituţia.

Astfel, odată cu lucrările de reabilitare ale Pasajului Basarab, trotuarul rulant care face legătura între Basarab şi Gara de Bord va fi dărâmat.

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"Ce facem cu trotuarul rulant dintre Pasajul Basarab și Gara de Nord. Inaugurat în 2013, pasajul cu lungimea de 240 de metri a funcționat doar la început, pe perioade scurte.

Din cauza defecțiunilor repetate și a lipsei de mentenanță, a fost scos definitiv din funcțiune în 2014. De atunci, a rămas abandonat, a fost vandalizat și a ajuns un focar de mizerie.

Nu mai poate fi salvat. Conform expertizei tehnice și la solicitarea CFR, îl vom dezafecta, odată cu demararea lucrărilor la Pasajul Basarab", a transmis Primăria Capitalei.

Încep lucrările la Pasajul Basarab din București

Primăria Capitalei informează cum vor fi afectate circulația rutieră și transportul public în perioada în care se vor realiza lucrări de remediere la Pasajul Basarab. Astfel, în perioada 20 - 29 iunie, se va lucra doar în zona liniilor de tramvai, fără afectarea traficului auto. Va fi scoasă din tensiune linia de contact pentru a se putea lucra în siguranță, a precizat primăria.

În perioada 29 iunie - 31 iulie, mașinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăvești înspre Șos. Nicolae Titulescu și invers.

„Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea școlii și revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului”, precizează sursa citată.

Din 20 iunie, vor fi suspendate liniile de tramvai 4 și 11. În locul lor, STB înființează linia 54, care va circula între Depou Alexandria - Zețarilor - Șura Mare.

Linia 44 va circula cu parc mărit, iar linia 1 va circula deviat, între Romprim - Piața Sudului - Dristor - Obor - Banu Manta, în ambele sensuri.

Linia 10 va circula deviat, între Romprim - Piața Sudului - Piața Eroii Revoluției - Trafic Greu - 13 Septembrie - Ghencea (în ambele sensuri).

Va fi înființată linia navetă 610, între Primăria Sectorului 1 - Pasaj Basarab - Piața Leul - Piața Danny Huwe - Șos. Progresul, cu întoarcere pe Panduri.

De la 1 septembrie, circulația tramvaielor revine la normal.