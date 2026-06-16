Încep lucrările la Pasajul Basarab din București. Primăria anunță restricțiile de trafic și cum vor circula tramvaiele în zonă

2 minute de citit Publicat la 21:20 16 Iun 2026 Modificat la 21:20 16 Iun 2026

PMB a precizat că pasajul Basarab nu a fost recepționat la timp și ajuns „plin de rugină, degradat”, nesigur pentru pietoni și șoferi, având fisuri la stâlpii din beton. Foto: Agerpres

Primăria Capitalei informează cum vor fi afectate circulația rutieră și transportul public în perioada în care se vor realiza lucrări de remediere la Pasajul Basarab. Astfel, în perioada 20 - 29 iunie, se va lucra doar în zona liniilor de tramvai, fără afectarea traficului auto. Va fi scoasă din tensiune linia de contact pentru a se putea lucra în siguranță, a precizat primăria, într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a instituției și preluat Agerpres.

În perioada 29 iunie - 31 iulie, mașinile vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăvești înspre Șos. Nicolae Titulescu și invers.

„Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea școlii și revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului”, precizează sursa citată.

Din 20 iunie, vor fi suspendate liniile de tramvai 4 și 11. În locul lor, STB înființează linia 54, care va circula între Depou Alexandria - Zețarilor - Șura Mare.

Linia 44 va circula cu parc mărit, iar linia 1 va circula deviat, între Romprim - Piața Sudului - Dristor - Obor - Banu Manta, în ambele sensuri.

Linia 10 va circula deviat, între Romprim - Piața Sudului - Piața Eroii Revoluției - Trafic Greu - 13 Septembrie - Ghencea (în ambele sensuri).

Va fi înființată linia navetă 610, între Primăria Sectorului 1 - Pasaj Basarab - Piața Leul - Piața Danny Huwe - Șos. Progresul, cu întoarcere pe Panduri.

De la 1 septembrie, circulația tramvaielor revine la normal.

PMB: Pasajul Basarab nu a fost recepționat la timp și a ajuns „plin de rugină”

În urmă cu o zi, Primăria Capitalei anunța că lucrările vor începe imediat ce copiii intră în vacanță, pe data de 20 de iunie. Din septembrie, vor mai avea loc doar intervenții punctuale, iar pasajul va fi gata până la finele anului.

Lucrările vizează: înlocuirea parapetului metalic degradat, a aparatelor de reazem nefuncționale și a rosturilor de dilatație; înlocuirea sistemului de colectare și evacuare a apei de pe pasaj; așternerea de covor asfaltic, strat de uzură pe cale pasaj și strat de legătură și uzură pe rampe; curățarea suprafețelor de beton și metal prin sablare, astuparea fisurilor și aplicarea de mortare speciale, protecție anticorozivă a suprafețelor, protecția hobanelor; executarea marcajelor rutiere, reparații la panourile fonoabsorbate; reparații la nivelul scărilor rulante.

PMB menționa că pasajul nu a fost recepționat la timp și ajuns „plin de rugină, degradat”, nesigur pentru pietoni și șoferi, având fisuri la stâlpii din beton.

„Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. Și e murdar! A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani. Astfel că nu a putut fi întreținut și s-a degradat. Nici servicii de curățenie, de pază ori de supraveghere video nu s-au putut contracta”, informa Primăria.

În urma unei tranzacții extrajudiciare au fost readuși pe șantier constructorii Astaldi (actualul Webuild) și FCC, care au făcut proiectarea și urmează să înceapă reparațiile, alături de Trustul de Clădiri Meropolitane și Energetica Servicii. În urmă cu zece zile, primarul general Ciprian Ciucu a semnat autorizația de construire.