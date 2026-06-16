Un livrator din Sri Lanka e pălmuit de paznic, în curtea SJU Arad. Soția victimei acuză polițiștii că l-au amenințat în loc să-l ajute

Livrator din Sri Lanka lovit de paznic în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, 15 iunie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

Un livrator din Sri Lanka a fost lovit peste față de un paznic, în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Incidentul a avut loc luni seara și a fost surprins de camera de bord a mașinii livratorului.

Potrivit familiei acestuia, tânărul oprise în curtea unității medicale pentru a livra o comandă. Agentul de pază i-ar fi reproșat că a parcat în apropierea unui indicator de oprire interzisă. După un schimb de replici, paznicul l-ar fi îmbrâncit, iar în momentul în care livratorul a scos telefonul pentru a filma, acesta a fost lovit cu palma peste față, arată imaginile video.

Soția livratorului, care a făcut publice imaginile pe rețelele sociale, spune că a decis să le posteze deoarece a considerat incidentul o nedreptate. „Am pus filmarea pe rețelele sociale pentru că mi s-a părut o nedreptate. Consider că soțul meu a fost tratat astfel pentru că este de culoare”, a declarat femeia.

Aceasta susține că livratorul nu bloca accesul în zonă și că urma să plece imediat după predarea comenzii. „Era loc să treacă și un TIR pe acolo. Un medic urma să vină după mâncare, iar soțul meu i-a spus paznicului că pleacă imediat”, a povestit femeia.

Potrivit acesteia, conflictul a escaladat rapid. „Paznicul l-a îmbrâncit prima dată. Atunci soțul meu a scos telefonul să filmeze, iar în acel moment a fost lovit puternic cu palma peste față”, a mai spus soția livratorului.

După incident, tânărul a sunat la 112 și a reclamat agresiunea.

Soția livratorului spune că agenții de poliție sosiți la fața locului s-au comportat deplasat

Ceea ce a urmat după ce a sosit Poliția Municipală (chemată prin 112) este de o gravitate fără precedent, a povestit femeia, pentru Antena 3 CNN.

„Paznicul a mințit inițial poliția că doar l-a împins ca să plece. Când soțul meu a mers 5 minute până la mașină să descarce filmarea, polițiștii și paznicul s-au înțeles între ei, agenții reacționând la vederea actului cu dispreț: „Aaa, lasă că-i străin!”.

Când soțul meu le-a pus filmarea sub nas unde se vede clar palma primită peste față, fața unuia dintre polițiști s-a schimbat, dând ochii pe dos și spunând: „Și pentru atâta ai sunat la 112?”. Paznicul a dat-o atunci la întors: „Am vrut să-l împing, dar mi-a alunecat mâna din greșeală”. În mod uluitor, polițiștii i-au susținut 100% vorbele: „Uite că spune că nu te-a lovit așa, doar te-a atins, nu ți-a făcut mai nimic”.

Polițiștii au început să facă presiuni ca soțul meu să facă pace la locul faptei ca să nu mai stea degeaba acolo, insistând că paznicul își cere scuze. Când soțul meu a spus clar că vrea să facă plângere, fața polițistului s-a schimbat, neconvenindu-i deloc.

Imediat, amândoi polițiștii au început să vorbească tare între ei pentru a fi auziți, trecând la amenințări și șantaj direct: „Hai să facem plângere, iar lui îi dăm amenda 2000 lei pentru oprire ilegală”. Apoi i-au spus direct în față, ca să-l sperie: „Dacă vrei să umbli prin tribunale... dar dacă vrei, poți să lași așa lucrurile... să nu faci plângere... el își cere scuze, să îl înțelegi și pe el, și noi am pățit așa, data viitoare poate te ajută...”. Speriat, intimidat și amenințat cu o amendă uriașă inventată pe loc de polițiști (pentru o parcare care era de fapt perfect legală), soțul meu a fost forțat să cedeze pe moment și le-a spus: „Lasă așa, dar acest video va ajunge peste tot”. Polițistul i-a răspuns ironic și sfidător: „E treaba ta ce faci mai departe”.

Este strigător la cer ca Poliția Română să inventeze amenzi și să șantajeze o victimă lovită peste față, doar pentru a proteja un paznic beat, profitând de faptul că livratorul este un cetățean străin!”, spune aceasta.

Paznicul, cercetat disciplinar. Poliția a demarat anchetă

Reprezentanții firmei de pază au declarat, pentru Antena 3 CNN, că au demarat o anchetă disciplinară. Consilierul juridic al societății a declarat că agentul va fi cercetat, catalogând situația drept un incident regretabil, însă a precizat că trebuie analizate toate circumstanțele producerii acestuia.

Polițiștii au deschis o anchetă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, în urma sesizării primite în 15 iunie, a fost întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

„La data de 15 iunie a.c., în jurul orei 18.14, poliţiştii Biroului de Ordine Publică au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat ar fi fost lovit de către un agent de pază, în curtea unei unităţi medicale din municipiu. În cauză a fost întocmit un dosar penal, pentru lovirea sau alte violenţe”, a transmis IPJ Arad.

Livratorul susține că nu este pentru prima dată când întâmpină probleme cu personalul de pază al spitalului. Acesta afirmă că, anul trecut, un alt agent ar fi refuzat să ridice bariera la ieșirea din parcare până când nu a rostit un cuvânt vulgar în limba română. Potrivit familiei sale, incidentul a fost de asemenea filmat și reclamat.