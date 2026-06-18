Antena 3 CNN Actualitate Locale Un muncitor străin a murit pe şantierul Autostrăzii A3 de lângă Avrig, după ce a căzut de la 12 metri înălțime

Un muncitor străin a murit pe şantierul Autostrăzii A3 de lângă Avrig, după ce a căzut de la 12 metri înălțime

Mia Lungu
<1 minut de citit Publicat la 14:37 18 Iun 2026 Modificat la 14:37 18 Iun 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
ambulanta smurd isu sibiu salvare
Ambulanță SMURD. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: ISU Sibiu

Un muncitor în vârstă de 64 de ani, cetăţean străin, a decedat, joi, după ce a căzut de la o înălţime de aproximativ 12 metri, în timp ce lucra pe şantierul autostrăzii A3, în extravilanul oraşului Avrig, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres.

La locul accidentului a intervenit un echipaj SMURD cu medic.

„Din nefericire, echipajele medicale nu l-au putut salva, întrucât prezenta leziuni incompatibile cu viaţa. Medicul prezent a fost nevoit să declare decesul bărbatului”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit IPJ Sibiu, în cauză, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor şi condiţiilor în care s-a produs evenimentul.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: muncitori străini accident de munca santier autostrada A3 Avrig Sibiu ISU Sibiu

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Locale
» Citește mai multe din Locale
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close