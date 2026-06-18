Un muncitor străin a murit pe şantierul Autostrăzii A3 de lângă Avrig, după ce a căzut de la 12 metri înălțime

<1 minut de citit Publicat la 14:37 18 Iun 2026 Modificat la 14:37 18 Iun 2026

Ambulanță SMURD. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: ISU Sibiu

Un muncitor în vârstă de 64 de ani, cetăţean străin, a decedat, joi, după ce a căzut de la o înălţime de aproximativ 12 metri, în timp ce lucra pe şantierul autostrăzii A3, în extravilanul oraşului Avrig, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu şi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres.

La locul accidentului a intervenit un echipaj SMURD cu medic.

„Din nefericire, echipajele medicale nu l-au putut salva, întrucât prezenta leziuni incompatibile cu viaţa. Medicul prezent a fost nevoit să declare decesul bărbatului”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit IPJ Sibiu, în cauză, sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor şi condiţiilor în care s-a produs evenimentul.