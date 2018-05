LOTO. NUMERE LOTO 24 mai. Numerele trase astăzi la LOTO 6/49

Loto 6 din 49 din 24 mai: 1 14 38 47 33 7

Joker: 28 41 42 17 43 5

Loto 5 din 40: 34 35 21 9 19 40

Noroc: 7 9 1 8 1 4 7

Super Noroc: 7 0 8 8 9 1

Noroc Plus: 1 1 4 8 1 8

Loto 6/49 din 20 mai 2018. Duminica, 20 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 17 mai, Loteria Romana a acordat 22.318 castiguri in valoare totala de 1.126.738,76 lei.

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,84 milioane lei (peste 4,28 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

TRAGERI SPECIALE LOTO 6/49 IN LUNA MAI!

In luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei.

La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 3,22 milioane de lei (aproximativ 700.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,41 milioane lei (peste 306.000 euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 260.000 de lei (aproximativ 56.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 90.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este de peste 24.500 de lei.