Ce salariu poate câștiga un debutant la ANAF. Lucian Heiuș: ”Vreau să creăm valuri de oameni care să vină și să îi înlocuiască pe cei care merg la pensie”

Media de vârstă a angajaților de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a ajuns la 50 de ani, tocmai din cauza blocării angajărilor.

Sursa foto: Hepta | Petrisor Iordan

Președintele ANAF, Lucian Heiuș, susține că anul următor își dorește să aducă tineri în sistem, în locul angajaților ieșiți la pensie.

Salariul oferit pentru o persoană care își dorește o carieră în administrația fiscală, pentru un post de debutant sau asistent, este de 3.600 de lei.

“Este o medie de vârstă foarte înaintată, ținând cont că peste 80 la sută din personalul ANAF este format din femei. Și atunci, se simte o nevoie de primenire a funcționarilor care lucrează în ANAF și eu chiar îmi doresc ca, la începutul anului viitor, să încerc să aduc în ANAF cât mai mulți tineri”, a spus Lucian Heiuș pentru Gândul.

Pentru acest lucru este nevoie, însă, de o modificare legislativă.

“Unul din primele ordine ca președinte ANAF pe care l-am dat a fost transformarea tuturor posturilor care erau de consilier superior, deci gradele superioare, pentru că un om când iese la pensie ajunge la maximul pe care poate să-l atingă. Dacă scoteam la concurs, trebuiau minimum 7 ani vechime și alte lucruri care mă ajutau pe mine să împrospătez personalul din ANAF. Și atunci, am transformat și am dat un ordin ca orice persoană care iese la pensie, postul său să fie transformat în asistent sau debutant, debutant însemnând fără nicio zi de vechime, asistent, un an vechime în specialitate”, a explicat Lucian Heiuș.

Aceasta ar fi cea mai bună modalitate de a scădea media de vârstă a angajaților ANAF măcar la 45 de ani.

“Îmi doresc să vină tineri la 20 și un pic de ani, care au terminat facultatea și care doresc să aibă o carieră în administrația publică, mai specific în cadrul Fiscului din România, care să învețe, să se formeze alături de oamenii cu experiență pe care-i avem în ANAF.

Vreau să creăm valuri și valuri de oameni care să vină și să îi înlocuiască pe cei care merg la pensie, să fie un mecanism natural de păstrare undeva și să aducem media de vârstă undeva pe la 45 de ani, cum ar fi normal să fie”, a adăugat Lucian Heiuș.

Ce salariu încasează un angajat ANAF

”Un beneficiu al angajării tinerilor este acela al reducerii anvelopei salariale.

Un consilier superior care iese la pensie, de exemplu, iese probabil cu un salariu de vreo 6.200 de lei. Un asistent, dacă intră în sistem, intră cu un salariu de 3.600 de lei. Deci, din start, nu este doar un factor benefic că aduci tineri în sistem, ci și presiunea salarială scade, pentru că este salariul aproape la jumătate.

Dacă este să vorbim despre pregătirea profesională pe care trebuie să o facem, ea trebuie făcută cu tot personalul și facem în permanență. Tot în vara acestui an s-a înființat școala de fiscalitate a ANAF, pe care o dezvoltăm și cu care creăm deja niște programe foarte interesante de pregătire profesională continuă”, a mai spus Lucian Heiuș pentru Gândul.