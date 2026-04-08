Mai multe benzinării au fost amendate de ANAF cu aproape 25.000 de euro, după controale în criza preţurilor la carburanţi

FOTO: Hepta

ANAF a transmis, miercuri, că aplicat sancţiuni în valoare de 122.387 de lei (aproximativ 25.000 de euro) şi a impus obligații fiscale datorate suplimentar în sumă de 17.264 lei, după ce a controlat 46 contribuabili specializați în importul, depozitarea și comercializarea de carburanți, în criza combustibilului. Instituţia a precizat că a efectuat verificări pentru prevenirea și combaterea eventualelor neconformării fiscale, în contextul volatilității prețului hidrocarburilor, din 20 martie până în prezent. "Inspectorii au identificat contravenții pentru sancționarea cărora au dispus un avertisment, 13 amenzi și confiscări", a transmis ANAF, dar fără a preciza exact care au fost abaterile.

Verificările antifraudă fiscală vor continua pe întreg lanțul de distribuție și vânzare al produselor petroliere pentru asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă, a mai comunicat instituţia.

Bogdan Ivan: România are stocuri suficiente de petrol până la finalul lunii mai

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marți seara, la Antena 3 CNN, că România dispune în prezent de stocuri suficiente de petrol, care pot acoperi necesarul până la finalul lunii mai. El a mai adăugat că motorina rămâne însă punctul sensibil al pieței, deoarece România consumă mai mult decât produce.

Bogdan Ivan a mai precizat că România are aproximativ două milioane de tone echivalent petrol și că „suntem în proces de creștere a acestor depozite”.

„În momentul de față, noi avem aproximativ două milioane de tone echivalent petrol, carburant și petrol în rezerva strategică a statului român. Nu ne-am atins de nici o moleculă până în momentul de față.

Suntem în proces de creștere a acestor depozite, mai ales pe teritoriul României, pentru a ne asigura în fața unei eventuale crize de aprovizionare care poate să aibă loc peste câteva luni de zile. Nu avem de unde să știm cum evoluează.

În momentul de față, România cu siguranță are stocuri, are fluxuri de aprovizionare care nu ne pun în pericol, cel puțin până la finalul lunii mai, adică suntem asigurați de acest lucru", a declarat Bogdan Ivan.