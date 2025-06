"Mamaia nu mai primea banii de pensie". Polițiștii povestesc într-un mod inedit cum au găsit banii furați de la Poșta din Timișoara

Principala ipoteză investigată de anchetatori în cazul jafului de 10 milioane de lei de la sediul Poştei din Timişora. FOTO: Colaj foto Facebook IPJ Timiș

O acțiune premeditată, atent planificată de o grupare de hoți, este principala ipoteză investigată de anchetatori în cazul jafului de 10 milioane de lei de la sediul Poştei din Timişora. Potrivit ultimelor informaţii, suspecții, care au plecat cu 16 saci în care se aflau banii de pensii, ar fi monitorizat activitatea de zi cu zi a angajaților.

"Mamaia nu mai primea banii de pensie.

Nimic nu părea să schimbe normalul unei zile obișnuite de muncă. Doar o autoutilitară albă, care, la vederea echipajului de poliție, a efectuat brusc și nejustificat virajul la dreapta. Am început să-i urmărim. Le-am tăiat calea pe una dintre străzi și a oprit mașina. În acest moment, din mașină, două persoane au fugit în direcții diferite. Am arătat după o persoană, am prins-o.

Apoi am rămas lângă mașina care era deschisă. Nu ne așteptam ca în mașină să fie saci de rafie plini cu bani. A trebuit să rămânem lângă mașină, unul dintre hoți, încătușat, și să chemăm sprijin, pentru că era limpede că nu erau banii lor. Misiunea noastră continuă. Acum, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale au preluat cazul și sunt pe urmele celui de-al 2-lea suspect. Noi ne bucurăm că planul lor nu a reușit, pentru că știți ce doare cel mai tare? Au vrut să fure banii de pensie ai bunicilor noștri. Cel mai tare mă bucur că am recuperat banii. Asta da", povestesc polițiștii pe pagina de Facebook a IPJ Timiș.

Anchetatorii au indicii că jaful a avut loc la pont, având în vedere faptul că banii nu erau într-un seif, ci într-o cameră unde accesul se face exclusiv pe bază de cartelă și nu oricine din Poșta Română are această cartelă.

Se pare că hoții ar fi furat hardul cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere în incinta clădirii.

De asemenea, există informații că hoții, cei doi bărbați, ar fi monitorizat activitatea angajaților în special în ziua de joi, când cei 16 saci cu bani au fost aduși în clădire.

Un suspect este încă liber și continuă căutarea lui.

Directorul Poştei Române, Valentin Ştefan, a explicat după furtul a 10 milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, că procedurile interne prevăd ca la sfârşitul programului toţi banii să fie închişi într-un seif. Potrivit directorului, la Timişoara, seiful este într-un buncăr, însă de această dată banii au fost lăsaţi într-o cameră securizată. Valentin Ştefan a precizat, în direct la Antena 3 CNN, că angajaţii care nu au respectat protocolul intern în acest caz vor fi concediaţi.

El crede că o persoană care cunoaşte detalii din interior a furnizat informaţii celor care au planificat jaful.

Cel mult zece persoane aveau responsabilităţi în gestionarea banilor, potrivit directorului.

Doi bărbaţi au furat 16 saci ce conţineau suma de 10 milioane de lei, de la sediul central al Poştei Române din Timişoara. Aceştia au fost prinşi în urma unui control de rutină al poliţiştilor. Unul dintre bărbaţi a fost reţinut pentru 24 de ore.