MApN admite că dronele „au schimbat războiul”. România va participa la NATO Drone Edge, un progam de 40 de miliarde de dolari

Sistemul american antidronă MEROPS a fost integrat în armata română. Foto: Getty Images

Ministerul Apărării Naționale a precizat că dronele „au schimbat modul în care se poartă războiul”, iar, prin participarea la programul NATO Drone Edge, România contribuie, alături de aliații săi militari la dezvoltarea unor capacități moderne anti-dronă, care întăresc apărarea colectivă a Alianței.

„Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul. NATO îşi adaptează capabilităţile la această nouă realitate. Drone Edge este o iniţiativă NATO care urmăreşte dezvoltarea şi achiziţia de capabilităţi moderne pentru detectarea şi combaterea dronelor. În acelaşi timp, programul pune accent pe pregătirea unui număr mai mare de operatori şi pe cooperarea dintre statele aliate”, a precizat duminică Ministerul Apărării, într-o postare publicată pe Facebook.

Astfel, Drone Edge este, potrivit MApN, răspunsul NATO la una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern - dronele, care vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului.

”De la misiuni de recunoaştere până la atacuri asupra infrastructurii critice, aceste au devenit o provocare majoră pentru toate armatele. Drone Edge este răspunsul în NATO la această nouă realitate”, se mai arată în mesajul Ministerului Apărării.

NATO Drone Edge - fonduri de 40 de miliarde de dolari, pentru achiziția de sisteme antidronă în următorii 5 ani

Programul NATO aduce noi investiţii de peste 40 de miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru dezvoltarea de capacități antidronă, o platformă comună prin care Aliaţii pot achiziţiona mai rapid sisteme deja testate şi creşterea numărului de operatori de drone.

Potrivit Ministerului Apărării, un sistem antidronă nu înseamnă doar interceptarea unei drone.

„Mai întâi aceasta trebuie detectată, identificată şi urmărită, abia apoi poate fi luată decizia potrivită. Cu cât aceste etape sunt mai rapide, cu atât creşte capabilitatea de reacţie”, a arătat MApN.

România a semnat, în cadrul Forumului Industriei de Apărare organizat cu ocazia summitului NATO de la Ankara, mai multe memorandumuri de înțelegere privind noi proiecte de apărare și programe de cooperare militară, incusiv un memorandum actualizat pentru proiectul NATO Flight Training Europe/NFTE (Inițiativa pregătirii piloților militari în Europa). Programul prevede antrenarea de piloți - inclusiv români - pentru avioane de vânătoare, elicoptere și, în special, drone, în cadrul inițiativei NATO Drone Edge.

„NATO Drone Edge presupune alocarea de fonduri pentru achiziția de sisteme contra-drone, în următorii 5 ani, în valoare de peste 40 miliarde de dolari. Totodată, va fi lansată și o platformă de tip marketplace, prin intermediul căreia aliații vor avea posibilitatea să acceseze contracte deja semnate de agenții NATO sau de alți aliați pentru achiziția de sisteme C-UAS. De asemenea, un alt obiectiv al programului îl reprezintă creșterea de 5 ori a numărului de piloți de drone, până la finalul anului 2027”, conform MApN.