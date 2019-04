Maria băuse un pahar de vin, când s-a decis să-i spună mamei sale adevărul. "Mi-a zis că da, e adevărat, după care m-am dus la somn. M-am trezit cu țipetele fetiței mai mici". Anișoara a găsit-o în curte, atârnată

Maria Zamfir s-a sinucis în urmă cu câteva zile, în curtea unei case din localitatea Şcheia, comuna Alexandru cel Bun, judeţul Iaşi. Adolescenta locuia cu chirie alături de mama sa şi concubinul acesteia într-o casă modestă din satul menţionat, scrie Adevărul. Minora mai avea două surori, cea mai mică având patru ani. Cea mare, de peste 20 de ani, este măritată.

Pe 18 aprilie, Maria şi mama sa, Anişoara Zamfir, au avut o discuţie mai aprinsă după ce, ne-a declarat adulta, „fata băuse un pahar de vin”. „Am întrebat-o dacă e gravidă şi mi-a zis că da. Atunci a început să plângă. Mi-a zis că vine protecţia şi o ia în centru de plasament, dar eu i-am zis că nu, că am s-o ajut eu. Am certat-o, e adevărat, însă pentru că nu făcea nimic prin casă”, a spus femeia.