Mărturia unui păgubit Nordis: Mi-am dat seama că e țeapă când am văzut că nu e construit nimic și ei îmi spuneau “Ați văzut progresul?”

Păgubiții Nordis s-au întâlnit joi cu administratorul judiciar pentru a afla ce soluții au ca să recupereze banii plătiți pentru apartamente. Administratorul judiciar a identificat deja 1500 de creditori. Unul dintre romanii care au crezut ca va fi proprietar al unor locuințe construite de Nordis, Bogdan Husian a declarat pentru Antena 3 CNN că a cumpărat un apartament la Mamaia pe care nu l-a văzut niciodată.

"Paguba mea nu e mare, în jur de 100 de mii de euro. Am cumpărat o promisiune la Mamaia [...] Mi-am dat seama că e țeapă când am fost la Mamaia și am văzut că nu e construit nimic și ei îmi spuneau “Ați văzut progresul?”. [...] trebuia să fie gata în 2019. Unul a fost construit, era la roşu, în 2022, dar de atunci nici nu am mai fost, că i-am dat în judecată. [...] Din moment ce nu faci un lucru şi intri în insolvenţă, tot tu de înscri la masa credală ca să iei bani te acolo, măriri de salarii? Ca să mă întorc înapoi la FNI, că am fost şi atunci, Caritas, ce s-a rezolvat? Câţi şi-au luat banii înapoi? Şi să nu îmi spuneţi că o sa înceapă acuma cu Nordisul, facem ceva să pară că facem treabă", spune păgubitul.

O parte din cei păgubiți de Nordis au deschis acțiuni în instanță pentru a-și recupera banii, iar judecătorul a decis să aibă loc o întâlnire între ei și administratorul judiciar, la un hotel din Capitală. Este vorba despre daune uriașe, doar în cazul celor care au semnat promisiuni de vânzare cu Nordis daunele ajung la 90 de milioane de lei.

Miercuri, deputata PSD Laura Vicol și soțul acesteia, patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Laura Vicol Ciorbă și Vladimir Ciorbă sunt acuzați de procurorii DIICOT de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată şi aderare la grup infracţional organizat.

De asemenea, au fost arestați preventiv și Gheorghe Postoacă, celalalt acţionar al Nordis, Cristian Nicolae Poştoacă (acţionar şi administrator la mai multe firme din grupul Nordis), Florin Poştoacă. Alte șase persoane au fost plasate în arest la domiciliu sau sub control judiciar: Sanda Răileanu, Gabriela Vasile (manager resurse umane), Matei Cristian (manager achiziţii şi director), Bogdan Adalbert Şaitoş (acţionar şi administrator), Oana Claudia Oprea (contabila grupării), George Marian Ivan.