CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5. Surpriză uriașă în finala show-ului de la Antena 1

CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Marea finală a celui de-al cincilea sezon “iUmor”, difuzată duminică seara, între orele 20.01 și 01.28, la Antena 1, a fost prima în preferințele românilor!



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-49 de ani, emisiunea s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie de 7 puncte de rating și 24.6 % cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv cu o medie de 4.9 puncte de rating şi 17.3 % cotă de piaţă.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Și la nivelul publicului urban, marea finală ”iUmor” a fost preferată, cu o audiență medie de 5.5 puncte de rating și 16.3 cotă de piață, în timp ce pe locul secund s-a clasat tot Pro Tv, cu o medie de 3.9 puncte de rating și 11.4% cotă de piață.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 La nivel național, ”iUmor” s-a dovedit din nou preferatul telespectatorilor, cu o audiență medie de 4.9 puncte de rating și 14.4% cotă de piață, în timp ce a doua poziție a fost ocupată de Kanal D cu o audiență medie de 4.8 puncte de rating și 14% cotă de piață. La nivel național, Pro Tv s-a clasat pe cea de-a treia poziție cu 4.2 puncte de rating și 12.2% cotă de piață.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 În minutul de aur, 22.55, aproape 1,7 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau producţia Antena 1!



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Marele câștigător ”iUmor” din acest sezon are doar 18 ani și a fost preferatul juraților, dar și al telespectatorilor! Andrei Cojocaru, ultimul concurent al serii, a intrat pe scenă cu același entuziasm care i-a cucerit pe cei trei jurați în etapa audițiilor. ”Știe să scrie și dă dovadă de foarte mult talent”, a apreciat Cheloo prestația lui Andrei. Mai mult, acesta a reușit să atragă și atenția celorlalți finaliști, care au avut emoții bine întemeiate înainte de a vedea numărul din finală al lui Cojocaru. Trei voturi fără emoții a reușit însă să obțină Andrei Cojocaru, dar și toate laudele celor prezenți. ”Mi se pare că textul acesta a fost mai amuzant decât tot ce am auzit în ultimele ore”, a spus Cheloo. Telespectatorii au fost cei care au decis că Andrei are toate calitățile pentru a merita marele premiu în valoare de 20.000 de euro. Cei patru câștigători de până acum au fost Vlad Grigorescu (sezonul I), Maria Popovici (sezonul al II-lea), Doina Teodoru (sezonul al III-lea) și Ana Maria Calița (sezonul al IV-lea).



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Seara marii finale a celui de-al cincilea sezon ”iUmor” a fost deschisă în ordinea tragerii la sorți, de Irinel și Diana, cei doi actori din Ploiești, care i-au uimit de fiecare dată pe jurați cu scenetele lor. Din păcate, succesul lor nu s-a repetat și în marea finală. ”Avem un nume pentru numărul vostru: lacrimi și jale la iUmor! A fost o scenetă seacă, de categorie B”, a spus Cheloo, iar Irinel și Diana au primit trei voturi negative.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Revenit din Anglia, unde lucrează, pentru finala ”iUmor”, Cătă Dum a intrat cu gânduri mari pe scenă, însă nici el nu a reușit să convingă jurații că merită să îi ofere cele trei voturi necesare pentru a intra la votul publicului. ”Cred că îi trebuie mai multă energie, pare că e bolnav... Trebuie să vii hotărât, e finala!”, a spus Delia, iar Cheloo a fost și el de acord. Cătă Dum a obținut astfel două voturi, care însă nu l-au ajutat să rămână în concurs.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Al treilea concurent, Mirela Buhuș, a însemnat și al treilea respins din finala celui de-a cincilea sezon. Dacă apariția sa din audiții a atras privirile și voturile juraților, pentru finală Mirela a ales un alt număr, construit în jurul reacțiilor pe care le-a primit după difuzarea numărului său. Din păcate, decizia sa de a răspunde tuturor răutăților nu s-a dovedit a fi cea mai bună. ”Ai făcut o greșeală foarte mare cu numărul acesta, e clar că te-a enervat ce ți s-a întâmplat. Tu practic ți-ai anihilat numărul în această seară, iar niște oameni pe care nu îi cunoști, au câștigat”, i-a spus Cheloo. Astfel, Mirela a părăsit și ea scena cu trei voturi negative.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Cele trei prestații i-au pus în dificultate pe Cheloo, Delia și Mihai Bendeac, astfel că înainte de intrarea lui Bogdan Zloteanu pe scenă, deja începuseră să se gândească ce se va întâmpla dacă niciun concurent nu trece. ”Cred că are șanse să o dea în bară, doar a mai făcut asta în finală”, a mărturisit Delia încă de la început, iar presentimentul său s-a adeverit, din păcate. ”Eu cred că nu meriți să fii aici, ai avut până acum patru ocazii, ai avut timp să testezi materialul și să vii aici cu ceva bun”, i-a spus Mihai Bendeac. Zloteanu nu s-a lăsat însă afectat nici de voturile negative, nici de schimbul dur de replici pe care l-a avut cu Bendeac mai apoi.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Isabela Iacupovici, actrița care a reușit să atragă toate laudele juraților în audiții, a dovedit că își merită pe deplin locul în finală și a spart șirul voturilor negative. ”Pe ea aș pune bani”, a mărturisit Delia chiar înainte de a-i vedea numărul din finală. Isabela a continuat rolul Tanței, femeia de serviciu extrem de dezinvoltă, care ia jurații la rost. ”E o actriță foarte asumată și cu foarte mult curaj”, a remarcat Mihai Bendeac, după ce Isabela a arătat că are o mare capacitate de a se adapta după replicile venite din partea juraților. Ea a primit astfel toate LIKE-urile necesare pentru a intra la votul telespectatorilor.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Dan Țuțu, cel care în audiții a primit o șansă în plus din partea juraților, nu numai că a profitat de ea pentru a ajunge în finală, dar a reușit să le dovedească acestora că nu s-au înșelat și a reușit să intre a votul publicului. ”Le mulțumesc enorm juraților pentru acele două minute. Înseamnă că și oamenilor le-a plăcut și e păcat să nu afle și mai departe poveștile mele”, a spus acesta. Țuțu a reușit performanța de a-l face pe Mihai Bendeac să cadă în genunchi și să râdă cu lacrimi. ”Este unul dintre lucrurile pentru care mă voi felicita mult timp”, a spus Mihai despre decizia sa de a-l ruga pe Țuțu să continue numărul său.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Francesca și Sevi le-au atras atenția juraților după ce în audiții au improvizat o scenetă folosind în loc de replici versuri din melodii celebre. Pentru finală au schimbat însă abordarea și au încercat să facă o recapitulare a celor mai bune numere din acest sezon, din păcate nu cu prea mare succes. ”Nu cred că a fost cel mai bun număr din această seară, dar nu e nici printre cele rele și cred că meritați să ajungeți la votul publicului”, le-a spus Delia, însă Cheloo și Mihai Bendeac nu și-au dat acordul.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Renata Cilan, căreia Mihai Bendeac i-a prevăzut în etapa audițiilor că va exploda cariera sa, nu s-a dovedit nici ea foarte inspirată în finala acestui sezon. Și de această dată, Renata a dat dovadă de multă autoironie, însă de această dată abordarea nu a funcționat. ”Mi se pare că îți trebuie niste shot-uri de încredere, nu te mai subestima”, a încurajat-o Delia, însă Renata nu a primit și voturile necesare pentru a trece mai departe.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Nici magicianul Andrei Gîrjob nu s-a dovedit a fi mai norocos în finala sezonului 5, deși a reușit să îi atragă toată atenția lui Cheloo cu numerele sale. ”Am ajuns în punctul în care apreciez foarte mult ceea ce faci, dar cred că putea să fie mult mai bine”, i-a spus Mihai Bendeac, cel care i-a oprit lui Andrei drumul către votul publicului.



CÂȘTIGĂTOR FINALA IUMOR SEZONUL 5 Dan Cîrstea, concurentul preferat al lui Mihai Bendeac din acest sezon, după cum chiar juratul a recunoscut, nu a mai avut în finală același succes cu jurnalul său de știri umoristice. ”Am muncit mult pentru numărul acesta, sper să îl impresioneze pe Cheloo, mi-e teamă de el”, a mărturisit Cîrstea de la început. Iar presimțirea lui s-a adeverit, din păcate. Chiar dacă a reușit să îi cucerească pe Delia și Mihai Bendac, Cîrstea nu l-a convins și pe Cheloo. ”Este minunat că încerci, dar acesta nu este un număr care să intre la vot”, i-a spus juratul, spre dezamăgirea tuturor.