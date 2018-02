De ce au lipsit Mihai Gâdea și ”Sinteza Zilei” de la Antena 3

Mihai Gâdea a făcut lumină în privința absenței sale de pe micul ecran din ultima perioadă. ”Sinteza Zilei” a luat o mică pauză deoarece realizatorul emisiunii a fost invitat la ediția de anul acesta a National Prayer Breakfast.

Organizat de obicei în prima joi din februarie, National Prayer Breakfast este un forum pentru elitele mondiale, la care participă mii de invitați din peste 100 de țări.

”Am avut onoarea de a fi invitat de Congresul Statelor Unite ale Americii la cea de-a 66a ediție a National Prayer Breakfast, care s-a desfășurat în prezența Președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump, a membrilor guvernului, persoane din sistemul legislativ și judiciar american.

Am avut plăcerea de a întâlni oameni remarcabili din establishmentul american, dar și reprezentanți ai altor țări. În fotografie sunt alături de Dr. Ben Carson, Ministru in guvernul Trump, un foarte bun prieten al Președintelui.

Am încercat să-mi reprezint țara cât mai bine cu putință. Vin acasă îmbogățit de această experiență și abia aștept să vă reîntâlnesc pentru că avem atât de multe lucruri de vorbit cu privire la ceea ce se întâmplă cu România” a scris Mihai Gâdea pe Facebook.