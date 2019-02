GEORGE STANCA A MURIT. Editorial sfâșietor: Ultimele clipe

GEORGE STANCA A MURIT la vârsta de 71 de ani. Poet, scriitor, jurnalist și pamfletar, George Stanca a fost un fan înfocat al echipei de fotbal Rapid.

În urmă cu șapte ani, când Rapidul intra în insolvență, George Stanca scria un editorial sfâșietor în Adevărul, acolo unde a scris pentru o vreme.

GEORRGE STANCA A MURIT. "..nu, titlul nu e-n sensul că s-a terminat turul Ligii unu'...Ci că pentru unii se termină totul. Azi. Se termină fotbalul. Echipa. Clubul. Rapid acum câteva ceasuri a intrat în insolvenţă. Criza e letală, cinică şi nemiloasă..." Ce a fost ultima etapă de fotbal cea de vineri până luni? O imagine clară a României contemporane. Plus evenimentele, meciurile cu udemeriştii din Ziua Naţională. Nesimţiţii... simt ca şi echipele falite din fotbal, că gata s-a înţărcat bălaia şi nu mai ajung la putere. Nici n-ar mai ajunge vreodată să coabiteze cu ţărăniştii şi portocaliii. Îmi aduc aminte versurile lui Păunescu adresate altor "vecini ": "Hoţule, ce s-a întâmplat / Am pierdut un cal furat / Acum fără el mi-e greu / Parcă devenise-al meu." Căci, fotbalul a fost şi este fundul ceştii de cafea în care se citeşte viitorul... Tot aşa cum pe vremuri citeai în fotbal starea vremii politicheşti cu Sportul lui Nicu, Steaua lui Tăticu, Vali şi Unchiu, cu Scorniceştii lu' Cumnatu, Morenii lui Generalu' Dinamo al lui Postelnicu-secu şi MI ş a m d. Tot acum vom vedea cine cade şi cine rămâne. Nu cine cade în urma competiţiei, pe teren, a campionatului... Cine cade sufocat de lipsa banilor. Căderea muştelor la criză, pe frig, asta e azi. Nu mai încep cu echpa favorită, Rapidul, am scris ieri, azi e insolventă graţie insolenţei coposiene. Este clar cu ea. Dar nu e singura. Dar, mai sunt şi altele: preţioasa Dinamo, echipă de prestigiu, are mari probleme manageriale. Turnu Severin, Bistriţa, ambele joacă pe muncă patriotică, oh tempora ! U Cluj o face, mai nou, pe banii daţi din cheta suporterilor... şi cine ştie ce va mai veni. După alegeri mulţi vor sucomba. Nu mă refer musai la politriuci ci şi la preşedinţi de cluburi care se vor evapora cu cluburi cu tot. Nu poţi să crezi, aşa ca om cu o oarecare vârstă, că dispar echipe de tradiţie, de nume care păreau nemuritoare. Şi, totuşi... Legea implacabilă a vieţii. Dispar oameni, asta e-n firea lucrurilor. Dar au dispărut ele ziare şi reviste uriaşe. Agenţii de ştiri. Case de filme. Firme de renume . Fabrici, mine şi uzine: Republica, CUG Iaşi, Reşiţa, Călăraşi, UNIO Satu Mare şi câte încă.", scris George Stanca.