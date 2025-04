Melodia favorită să câștige Eurovision 2025. Țara cu cele mai mari șanse în finală a mai câștigat concursul de șapte ori

Trioul KAJ – Kevin, Axel şi Jakob – a fost ales pentru a încerca să câştige cel de-al optulea trofeu în beneficiul regatului sunt finlandezi, o premieră. Foto: Getty Images

Suedia este din nou favorită să câștige Eurovision, cu o lună înainte de finală. Melodia trio-ului KAJ, „Bara bada bastu”, e cotată cu 29% șanse de câștig la casele de pariuri. Suedia a mai câștigat concursul muzical de șapte ori, prima dată în 1974 datorită faimoasei trupe ABBA. România nu participă la Eurovision nici în 2025, după ce a lipsit și anul trecut din cauza problemelor financiare, iar în 2023 nu ne-am calificat în finală.

„Bara bada bastu” („Just have a sauna”) este un omagiu adus artei saunei pe ritmul acordeonului, în suedeză, limba lor maternă, deoarece fac parte din comunitatea de limbă suedeză din Finlanda.

„Suedia ne-a obişnuit cu ceva foarte produs, aproape lucios, dar astăzi am impresia că publicul este un pic mai sensibil la mai multe asperităţi, mai multă originalitate, mai multă singularitate”, a declarat pentru AFP Fabien Randanne, jurnalist la 20 Minutes şi specialist în Eurovision.

Melodiile de la Eurovision 2025 favorite la casele de pariuri

Mai este o lună până la finala din 17 mai de la Basel, Elveția, iar pariurile sunt departe de a fi încheiate. Deocamdată, însă, în topul clasamentului se află Suedia, urmată de Austroa, Franța, Israel și Olanda:

Austria are 19% şanse de a câştiga cu piesa „Wasted Love” a lui JJ, un contratenor în vârstă de 23 de ani.

Franţa ocupă locul trei, cu 10%. Cunoscută publicului larg din Franţa în ultimii zece ani, cântăreaţa şi actriţa Louane va concura cu „Maman”, un cântec foarte personal.

Israelul ocupă locul patru în clasamentul pariurilor, cu 6% şanse de câştig. Yuval Raphael, un supravieţuitoare a festivalului Nova atacat de Hamas la 7 octombrie, va concura cu balada „New Day Will Rise”, cântată în engleză, ebraică şi franceză.

Olanda ocupă locul cinci, cu 5% şanse de câştig. Artistul pop Claude Kiambe va interpreta „C’est la vie”, un cântec în engleză şi franceză.

Eurovision 2025: organizatorii promit „surprize” pentru ediţia din acest an

Ediţia din 2025 a concursului Eurovision va fi plină de „surprize” şi „idei nebuneşti”, au promis organizatorii din oraşul elveţian Basel, relatează Agerpres.



Zeci de mii de fani ai acestui eveniment televizat anual sunt aşteptaţi în acest oraş, situat pe malurile Rinului, la graniţele Elveţiei cu Franţa şi cu Germania, pentru a asista la semifinalele din 13 şi 15 mai, precum şi la finala programată pe 17 mai. Iar alţi peste 160 de milioane de fani ar urma să vizioneze concursul din faţa televizoarelor.

Elveţia a câştigat dreptul de a găzdui concursul Eurovision după victoria obţinută de concurentul său Nemo, cu piesa „The Code”, la ediţia de anul trecut, organizată în oraşul suedez Malmo.



În conformitate cu tradiţia Elveţiei, scena Eurovision va evoca munţii şi diversitatea lingvistică a acestei ţări. De asemenea, vor exista cântece de yodel, alphornuri (instrumente de suflat alpine, asemănătoare buciumului românesc) şi dulcimere (instrument medieval cu coarde, care se aseamănă cu ţitera şi cu ţambalul).

Primele bilete la Eurovision 2025 s-au epuizat în 7 de minute

Primele bilete puse în vânzare, în număr de 42.000, s-au epuizat în doar 7 de minute. Organizatorii încearcă „să împingă limitele” pentru ca acest concurs „să rămână cel mai mare spectacol de divertisment din lume”, a adăugat Moritz Stadler.



Primăria locală va plăti 35 de milioane de franci elveţieni (37 milioane de euro) pentru Eurovision şi, pentru moment, nu există depăşiri ale bugetului.



Potrivit lui Beat Lauchli, oraşul Liverpool a încasat aproximativ 60 de milioane de euro atunci când a găzduit ediţia din 2023, iar Basel speră la încasări similare.

Controverse la Eurovision 2025

Participarea Israelului la Eurovision 2024, în Suedia, a dus la manifestări propalestiniene, însă oficialul elveţian a subliniat că oraşul Basel „va face tot posibilul pentru ca toată lumea să se simtă în siguranţă”. Yuval Raphael, o supravieţuitoare a atacului comis de organizaţia teroristă Hamas pe 7 octombrie 2023, reprezintă Israelul la Eurovision 2025.

Solista a supravieţuit atacului din 7 octombrie de la festivalul Nova din apropiere de graniţa cu Gaza după ce a stat ascunsă sub cadavre timp de câteva ore. Atacul s-a soldat cu 364 de morţi şi cu numeroşi israelieni răpiţi şi duşi în Gaza.



Piesa lui Raphael face trimiteri subtile la evenimentele din 7 octombrie, videoclipul prezentând tineri care merg printr-un peisaj verde presărat cu anemone, simboluri ale regiunii sudice a Israelului, relatează Agerpres.

În 2024 au existat voci care au cerut excluderea Israelului de la Eurovision din cauza acţiunilor militare întreprinse în Fâşia Gaza. Organizatorii au permis Israelului să intre în competiţie, dar reprezentanta acestei ţări, Eden Golan, a fost primită cu ostilitate şi a fost fluierată în timpul reprezentaţiei susţinute la Malmö, în Suedia.

De asemenea, melodia Estoniei a înfuriat Italia. Vicepreşedintele Senatului italian, Gian Marco Centinaio, a cerut interzicerea melodiei „plină de clişee” care îi insultă pe italieni, informează joi DPA.



Rapperul estonian Tommy Cash, în vârstă de 33 de ani, a câștigat competiția din Estonia cu piesa sa „Espresso Macchiato”.

Potrivit lui Centinaio, piesa vorbeşte despre cineva care s-a îmbogăţit bând cafea şi este cântată într-o „italiană oribilă".



„Ar trebui să vină în Italia să vadă cum muncesc oamenii decenţi înainte să îşi permită să compună astfel de cântece stupide, pline de clişee", a declarat Centinaio.



Piesa include versuri precum „Me like to fly privati, with 24 carati" şi „I work around the clocko, that's why I'm sweating like a mafioso”, cântate într-un amestec de engleză, italiană şi cuvinte inventate. Reprezentantul Estoniei și-a cerut scuze și a spus că nu a fost intenția lui să jignească.

România și Republica Moldova nu participă la Eurovision

Republica Moldova a anunțat se retrage din concursul muzical Eurovision 2025, „în urma unei analize detaliate a situaţiei actuale, precum şi a provocărilor economice, administrative şi artistice”, potrivit autorităților moldovene, relatează Agerpres.

În ce privește țara noastră, dacă în 2024 România a invocat motive financiare pentru a nu participa la Eurovision, în 2025, Președintele-director general al Televiziune Române, Dan Turturică, a declarat că țara noastră va reveni în concurs atunci când „când relația dintre TVR și producătorii de muzică din România va fi resetată”, potrivit Pro FM.

„Televiziunea Română promovează foarte mulţi artişti cu care se înscriu în concurs casele de producţie, dar beneficiile pe care TVR le are în urma acestei colaborări, care ar trebui să fie de tip win win, n-au fost. De tipul celor pe care le au alte televiziuni publice care promovează artişti”, a spus Dan Turturică.