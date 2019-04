Mesajul lui Klaus Iohannis după cel mai mare exerciţiu NATO în Marea Neagră. Ce le-a transmis militarilor

Foto: presidency.ro

Preşedintele Klaus Iohannis a vizitat, vineri, în portul militar Constanţa, nave participante la „Sea Shield 2019”, cel mai mare exerciţiu multinaţional derulat în apele teritoriale ale României şi în apele internaţionale ale Mării Negre, şi i-a felicitat pe militarii români şi străini pentru rezultatele obţinute.



„Mă bucur foarte mult că ne întâlnim aici după ce aţi terminat exerciţiul. În vizita pe navă mi s-a prezentat exerciţiul, rezultatele acestuia şi acum, la acest moment, pot să vă spun ceva foarte simplu: felicitări, sunt foarte mândru de voi şi de munca pe care aţi depus-o şi pe care o depuneţi. Este îmbucurător şi liniştitor să aflu de la comandanţii voştri că v-aţi integrat foarte bine cu participanţii din alte ţări.

Mi-a plăcut foarte mult când am auzit că în condiţiile în care nava nu dispune chiar de toate facilităţile pe care vi le doriţi, reuşiţi foarte bine să completaţi prin capacitatea voastră şi prin inventivitate şi, în concluzie, pot să vă spun că sunt foarte bucuros că am venit astăzi aici, că v-am întâlnit, că am primit direct şi imediat rezultatele acestui exerciţiu. Şi, la finalul alocuţiunii, vă spun bun cart înainte!”, le-a spus Iohannis militarilor români, la bordul fregatei „Regele Ferdinand”.