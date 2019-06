Mesajul unui etnic maghiar pentru Kelemen Hunor: „Lăsați-mă să mă plimb liniștit pe stradă fără să strige lumea după mine ,,Bozgor Împuțit”

Foto: Agerpres

Valeriu Victor Szilvassy, un etnic maghiar, i-a transmis un mesaj liderului UDMR Kelemen Hunor prin care îi cere să nu agite și mai mult spiritele, ca urmare a scandalului de la Valea Uzului.

Acesta îi mai transmite liderului UDMR că ar trebui să nu mai fie ”atât de arogant cu populația majoritar românească”, să respecte țara în care trăiește și în care își câștigă traiul, pentru că el, la rândul său - etnic maghiar fiind - vrea să trăiască liniștit în țara în care s-a născut.

”Către Domnul Kelemen Hunor.

Vă rog respectuos să renunțați să mai fiți atât de arogant cu populația majoritar Românească. Eu înțeleg că doriți tot mai multe drepturi pentru Etnicii Maghiari din România dar aveți grijă... la un moment dat aceste drepturi să nu se transforme în privilegii. Privilegiile excesive pentru unii nu fac decât să îi enerveze pe alții. Vedeți că nu toți Maghiarii sunt membrii UDMR și nu toți tânjesç după acea idee aberantă de autonomie. Eu sunt unul din acei Etnici Maghiari care își cunoaște drepturile și crede că sunt mai mult suficiente. Poate mult prea multe după părerea mea. Nu am nevoie de autonomie. Nu am nevoie să fac școală exclusiv in Limba Maghiară care de fapt nu mă ajută cu nimic în România. Sau pregătiți zona pemtru Ungaria Mare? Opriți arborarea ilegală și excesivă a steagurilor Ungurești și așa zise Secuiești din Harghia și Covasna în detrimentul Drapelului Național Românesc și oprimarea populației Romanești de către autoritățile Maghiare din zonă. Am fost în Harghita și Covasna și cunosc situația. Nu vorbesc în necunoștință de cauză. Nu uitați că Harghita și Covasna sunt judete pe pământ Românesc și nu o colonie subordonată Budapestei sau extremistului din fruntea Guvernului Ungar. Întotdeauna există o linie roșie care nu poate fi depășită. Nu uitați că suntem minoritari și nu suntem buricul pământului. Nu îi enervați peste măsură pe Românii majoritari deoarece știți bine că nu veți putea face față furiei lor care odată declanșată nu mai poate fi oprită sau va fi oprită foarte greu. Vedeți Valea Uzului ce clar se află pe pamânt Românesc unde poarta cimitirului a fost legată cu lanțuri ca să nu intre Românii. Vă dați seama ce prostie s-a comis de către autoritățile de acolo ? Ei toate astea au o limită. Nu mai dați apă la moară nici extremiștilor Români care abia așteaptă să faceți un pas greșit. Arătați că sunteți o persoană educată și cerebrală și fiți în primul rând Cetățean Român chiar dacă sunteți Etnic Maghiar dar, cu buletin Românesc și membru în parlamentul României de unde vă luați salariul pe care vi-l plătesc și Românii pe care dumneavoastră îi acuzați că nu vă respectă. Da. Așa este. Nu vă respectă pentru nici dv nu îi respectați. Lăsați-mă să mă plimb liniștit pe stradă fără să strige lumea după mine ,,Bozgor Împuțit″ sau mai știu eu ce epitete care zic eu că nu mă caracterizează dar care sunt rezultatul politicilor abuzive și excesive ale UDMR.

Vă mulțumesc frumos și contez pe a dumneavoastră înțelegere și bună credință Domnule Kelemen Hunor.

Putem trăi în pace aici cu toții între Granițele României Mari, dar trebuie să vă doriți și dv asta.”, scrie Valeriu Victor Szilvassy.