Metrorex, măsuri de ultimă oră pentru prevenirea supraaglomerării staţiilor de metrou la orele de vârf

”Asa cum am anuntat anterior, in aceasta perioada, trenurile de metrou sunt dezinfectate suplimentar la nivelul barelor de sustinere si a butoanelor de deschidere a usilor din interiorul acestora cu produse autorizate de Ministerul Sanatatii. Mai mult, Metrorex a transmis adrese firmelor cu care are contract pentru salubrizare, sa intensifice actiunile de curatenie si igienizare a spatiilor publice si spatiilor tehnice din statiile de metrou prin actiuni de colectare si evacuare a gunoiului menajer din statii si depouri, servicii de dezinsectie, deratizare si dezinfectie – igienizare”, se arată în comunicatul Metrorex.

În plus, punctele de lucru ale personalului ce intra in contact cu bancnotele au fost dotate cu dispersoare cu gel antibacterian.

Metrorex are un plan de actiune bine stabilit in situatia supraaglomerarii statiilor de metrou la orele de varf de trafic. Astfel, in aceste perioade se circula cu toata flota de trenuri existenta. In perioadele cu varf de trafic va fi evitata sosirea simultana a trenurilor la peroanele statiilor unde se inregistreaza un trafic mai mare de calatori.

De asemenea, a fost introdus suplimentar, personal de conducere a trenurilor pentru micsorarea timpilor de intoarcere a trenurilor la capetele de magistrale, prin preluarea rapida a comenzilor de la posturile opuse de conducere a trenurilor.

In acest context, Metrorex recomanda publicului calator sa respecte masurile de igiena pe timpul calatoriei cu metroul. Atat in statiile de metrou, cat si in trenuri, calatorii se pot informa din afisele educative expuse la loc vizibil cu privire la preventia impotriva infectarii cu Coronavirus.