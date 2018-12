Mihai Fifor: „Domnul Juncker are o percepţie total deformată despre ce se petrece în România”.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, fostul ministru al Apărării Mihai Fifor, susţine că preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, are o percepţie total deformată despre ce se petrece în România. Fifor afirmă că ”România nu va mai accepta să fie certată sau sancţionată pentru lucruri care se întâmplă peste tot în Europa”.

„Cel puţin curioasă pendularea subită a domnului Junker în atitudinea faţă de România, cu numai câteva zile înainte de preluarea Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. La o primă vedere, aş fi tentat să spun că distinsul domn Junker confundă Palatul Victoria cu Palatul Cotroceni şi simte o nevoie aproape părintească să dojenească Guvernul. Ştiind însă cum îşi ia informaţia orice oficial european, chiar şi domnul Junker, adică prin intermediul reprezentanţilor diplomatici, nu mă mai miră nimic. La urma urmei, când cea care informează Comisia Europeană este nimeni alta decât Angela Cristea, nu văd la ce lucruri bune ne-am putea aştepta. După nota ruşinoasă apărută în spaţiul public, care arăta în mod clar implicarea politică a Angelei Cristea împotriva PSD, ar fi trebuit ca aceasta să fie schimbată imediat de şeful ei, domnul Jean Claude Juncker.

Lucrul acesta, desigur, nu s-a petrecut, aşa că nu e de mirare că domnul Junker are o percepţie total deformată despre ce se petrece în România”, afirmă Mihai Fifor.



El susţine că menţinerea în funcţie a Angelei Cristea ”viciază în mod clar percepţiile şi opiniile pe care domnul Juncker le are despre România”.



”Poate nu ar fi rău dacă domnul Juncker ar fi informat că nu Guvernul a declanşat războiul politic în Parlament, că partidele de opoziţie au făcut acest lucru, depunând moţiunea de cenzură împotriva unui Guvern care era în plin proces de preluare a preşedinţiei. Şi faptul că nu Viorica Dăncilă spune public că nu va exista nicio pace cu Guvernul în anul electoral 2019, deşi Premierul a solicitat repetat preşedintelui Johannis încetarea escaladării conflictului dintre cele două Palate, ar trebui să i se spună distinsului domn”, continuă Fifor, într-o postare pe Facebook.



Fostul ministru al Apărării mai precizează că nu Guvernul ţine blocate două ministere cheie, cu rol major în exercitarea preşedinţiei UE – Dezvoltarea şi Transporturile, ci preşedintele Iohannis şi că tot preşedintele Iohannis este cel care încalcă deciziile CCR şi legile ţării.



”Dar toate aceste lucruri nu i se spun domnului Junker în informările care i se pun la dispoziţie. Sau poate că i se spun. Dar degeaba. Poate că tema domnului Junker este alta”, mai scrie preşedintele Consiliului Naţional al PSD.



Mihai Fifor menţionează că preşedintele CE spune că "tehnic" suntem foarte bine pregătiţi pentru Preşedinţia UE. ”Da, «tehnic» suntem pregătiţi de ani buni şi pentru aderarea la Spaţiul Schengen. Şi? Ne-a ajutat asta la ceva? Nu. România este tot în afara Spaţiului Schengen, României i se fac rapoarte, România are în continuare MCV. România continuă să fie tratată că o naţiune de mâna doua de către unii oficiali ai Uniunii Europene şi ai unor guverne din Europa. În schimb, România se dovedeşte a fi un real paradis pentru companii care uită să-şi mai şi plătească datoriile către această ţară”, adaugă el.



În încheiere, preşedintele Consiliului Naţional al PSD afirmă: ”Ca să îl liniştim pe domnul Junker şi pe toţi cei care luptă cu disperare împotriva intereselor ţării, din interior şi din exterior, vom spune răspicat că Guvernul României a înţeles foarte bine care este rolul său la preşedinţia UE. Tocmai de aceea, România nu va mai accepta să fie certată sau sancţionată pentru lucruri care se întâmplă peste tot în Europa, dar pe care nu le văd aceiaşi oficiali atât de preocupaţi doar de soarta României.

Guvernul României, condus de Viorica Dăncilă, va asigura Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene cu profesionalism şi ca o ţară mândră, demnă, care merită acelaşi respect şi aceleaşi drepturi pe care le are orice stat în Uniunea Europeană”.



Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, consideră că România este bine pregătită din punct de vedere tehnic, dar ”nu a înţeles sarcina” asigurării Preşedinţiei Consiliului UE. România este "bine pregătită din punct de vedere tehnic" pentru preşedinţia de şase luni, a spus Juncker pentru "Welt am Sonntag". Preşedintele Comisiei Europene a declarat totuşi că guvernul de la Bucureşti nu a înţeles încă pe deplin "ce înseamnă să prezidezi ţările UE”.