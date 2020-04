Mihai Fifor, reacție dură după ce autoritățile au decis ca școlile să rămână închise

„Anul scolar e ca si compromis, asa cum banuiam ca se va intampla.

Intoarcerea in scoli a copiilor ar fi fost o bomba cu ceas, lucru de nepermis si semnalat de noi in ultimele zile tot mai apasat. Ramane insa o problema...ce facem cu procesul de invatare al copiilor? Povestile nemuritoare ale ministrului educatiei Anisie cu scoala on-line sunt doar o alta minciuna a guvernului PNL.

Oricine are un copil acasa, care invata in sistem public, stie cam cata scoala on-line s-a facut de la decretarea starii de urgenta. Adica aproape deloc. Si asta din varii motive...de la lipsa totala de organizare a Ministerului Educatiei, pana la lipsa evidenta a echipamentelor necesare desfasurarii invatamantului on-line.

Intreb, cati copii din mediul rural au acces la internet? Cati copii din mediul rural au acasa un laptop sau o tableta? Cati dascali sunt pregatiti sa faca invatamant on-line? Cati copii din urban au, la randul lor, acasa o tableta sau un laptop? Raspunsul este, cred, evident. Extrem de putini.

Si atunci, ce sansa corecta si egala la invatare au mii de copii din tara aceasta? Care au fost masurile autoritatilor guvernamentale si locale luate in sensul acesta? Care a fost strategia statului in domeniul educatiei in momentul inchiderii scolilor?

Sutem, evident, in fata unei situatii fara precedent, care trebuie gestionata cu aceeasi responsabilitate ca toate celelalte paliere conexe crizei de sanatate prin care trecem.

NU putem lasa mii de copii la voia intamplarii, in ideea ca "recupereaza ei". Pentru ca nu vor recupera. Si efectul va fi unul pe termen lung. Nu ne permitem sincope in educatia copiilor nostri. Motiv pentru care, cer de urgenta ministrului educatiei sa prezinte masurile ce vor fi luate punctual, de maine, pentru fiecare nivel de invatare din aceasta tara.

Cer Primariei Arad sa aloce de urgenta fondurile necesare dotarii cu tablete a elevilor din Municipiul Arad, astfel incat invatarea on-line sa fie reala si nu doar o poveste frumoasa marca PNL. Sutele de milioane excendent bugetar cu care ne-au obisnuit Falca, Bibart & Co. trebuie urgent indreptate catre acest sector. Asa cum milioanele de euro pregatite pentru tot felul de paranghelii electorale desfasurate prin Centrul Cultural, trebuie redirectionate catre elevii aradeni care nu trebuie condamnati si privati de accesul la invatare.

Acestea sunt, pe langa masurile ce trebuiau luate in sistemul medical si economic, urgente.

In acest sens, consilierii municipali PSD vor depune pentru Sedinta Consiliului Local Municipal din data de 30 aprilie 2020, un Proiect de hotarare privind dotarea cu tablete a elevilor aradeni care nu au mijloacele necesare achizitionarii acestora. Acelasi lucru in vor face si consilierii judeteni PSD la sedinta de Consiliu Judetean din data de 30.04.2020.

Elevii aradeni merita sansa de a continua sa invete si in conditiile deosebite generate de pandemie!”, a scris Fifor pe pagina sa de Facebook.