Mihai Șora, factură uriașă la curent: "Este pentru prima dată când mă izbesc de un asemenea elefant. Cum să fac?"

"Un bec mititeluț, la masa de scris: „economic“ i se spune.

Un frigider A+++, Zanussi, și el mititel (cel mai scund din comerț).

Un laptop HP (care stă să-și dea obștescul sfârșit, dar care nu a fost vreodată, în lunga lui viață, energivor).

O tabletă cu măr.

Un telefon mobil.

O mașină de spălat rufe (de care nu abuzăm, fiind – de la natură – mai sobri și curăței).

Atât.

NU televizor.

NU aer condiționat.

NU mașină de cafea

NU alte electrocasnice (cum ar fi mașina de tocat firul de leuștean în patru).

Din când în când, recunosc, un pipi/kk scurt la baie, cu becul aprins.

6.096,99 lei (șase mii nouăzeci și șase și nouăzeci și nouă centime) de plată la ENEL – factura cu ID 42005859787.

Data scadentă: 28.09.2022.

Este pentru prima dată când mă izbesc de un asemenea elefant. Cum să fac", întreabă Mihai Şora pe pagina sa de Facebook.

Situaţia a creat revoltă pe internet, iar sfaturile nu au întârziat să apară.

"Am pățit şi eu ceva similar... se defectase contorul... după o sesizare online, în 2 zile au venit şi au constat că era defect contorul... l-au schimbat, iar după aceea au expertizat contorul şi au constat ca a înregistrat în plus 1700kWh... în baza raportului de expertiza s-a făcut factura storno şi am rămas cu sold negativ din care am plătit următoarele 6-7 facturi... cred că se putea face şi o cerere de returnare a banilor, dar nu mi-am bătut capul", spune cineva.

"Verificați pe factură indexul stabilit ( citit sau estimat ), dacă este citit atunci verificați cu contorul și vedeți dacă este o eroare la citirea acestuia și apoi faceți sesizare; daca aveți regularizare pe mai multe luni verificați sumele plătite deja și solicitați verificarea contorului", mai recomandă cineva.

"Nu înțeleg un asemenea preț la curent. Avem hidrocentrale, termocentrale, centrală nucleară. E un abuz", mai spune cineva.