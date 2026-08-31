Mii de tineri ortodocși se reunesc marți la București. Nicușor Dan participă la evenimentul de la Catedrala Națională

Președintele Nicușor Dan participă, marți, la Catedrala Națională, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși. Foto: Basilica.ro

Președintele Nicușor Dan participă, marți, la Catedrala Națională, la Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, informează Administrația Prezidențială. Potrivit sursei citate, șeful statului va susține și un discurs.

Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși (ITO), cel mai amplu eveniment dedicat tinerilor organizat de Biserica Ortodoxă Română, va avea loc la București, de luni până joi, sub tema 'Tinerii, Familia și Viața în Hristos'.

Aproximativ 2.400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani sunt așteptați la ediția din acest an. Dintre aceștia, 1.900 sunt participanți din eparhiile Patriarhiei Române, din diaspora și din Bisericile Ortodoxe Autocefale, iar 500 sunt voluntari ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Ediția din 2026 se desfășoară în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar - mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Evenimentul propune tinerilor teme de reflecție și dialog despre familie, vocație și identitatea creștină într-o societate aflată în continuă transformare.

Programul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși

Programul include conferințe tematice, ateliere, momente de rugăciune, activități culturale, un concert, Procesiunea luminilor și Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Națională.

„Ne dorim că acest eveniment să reprezinte un prilej de dialog, de rugăciune, de comuniune, de sesizare a importanței pe care tinerii o au pentru Biserică și pentru societate în general”, a spus părintele Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, în cadrul unei conferințe de presă dedicată evenimentului.

Acesta a precizat că dorește să le ofere tinerilor „cadrul necesar de manifestare liturgică și comunională într-o lume care are nevoie mai mult ca oricând să-i formeze către viața în Hristos”

„La procesiune sunt invitați să participe nu doar tinerii care vor alcătui această întâlnire internațională, ci și toți tinerii din Capitală și din împrejurimi”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Evenimentul începe luni, de la ora 19:45, cu un concert de muzică organizat la Arenele Romane.

Marți, programul începe la ora 10:00 cu slujba de Te Deum pentru începutul Anului Bisericesc, care va fi oficiată în Catedrala Națională. Deschiderea oficială a întâlnirii este programată pentru ora 10:30, tot la Catedrala Națională.

De la ora 18:30, Andreea Ogăraru și doctor Radu Țincu vor susține conferința tematică 'Tinerii și Familia în societatea de astăzi' în interiorul Catedralei Naționale.

Conferința duhovnicească 'Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă. Experiență pastorală în Europa de Nord' va fi susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, marți, de la ora 18:00, în interiorul Catedralei Naționale, urmată, de la ora 19:30, de prezentarea Proiectului Centrului de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul.

De la ora 20:30, va avea loc Pelerinajul (Procesiunea luminilor) care va începe de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală istorică, urmând traseul Strada Izvor - Calea 13 Septembrie - Bulevardul Libertății - Piața Constituției - Bulevardul Unirii - Piața Unirii (latura de vest) - Crucea Brâncovenească - Colina Bucuriei - Catedrala Patriarhală.

Ultima zi va debuta, de la ora 9:00, cu Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi în interiorul Catedralei Naționale, iar închiderea Întâlnirii Internațională a Tinerilor Ortodocși va avea loc de la ora 12:00.

Pe parcursul desfășurării slujbelor și evenimentelor de la Catedrala Națională dedicate Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși, accesul credincioșilor va fi permis exclusiv în spațiul esplanadei (piațetei) acesteia, aici urmând să fie amplasate ecrane pe care vor putea urmări slujbele și conferințele. Numai la Sfânta Liturghie, care va avea loc pe 3 septembrie, accesul în interiorul Catedralei Naționale va fi permis și credincioșilor, în limita locurilor disponibile, transmite Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Lansată în anul 2014, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși a devenit unul dintre cele mai importante repere ale pastorației tinerilor din Patriarhia Română, fiind găzduită, de-a lungul timpului, de centre eparhiale și universitare precum Baia Mare (2014), Cluj-Napoca (2015), București (2016), Iași (2017), Sibiu (2018), Craiova (2019) și Timișoara (2023).