Ministrul Finanțelor, anunț despre deficitul bugetar

Deficitul bugetar pe anul 2018 va fi sub nivelul de 2,97% din PIB, urmând ca în 2019 să coboare spre 2,5% din PIB, a declarat, duminică, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. Precizările lui Teodorovici vin în contextul în care a fost acuzat de PNL că măsluiește cifrele, iar România a depășit 3% deficitul bugetar.

"Anul trecut se închide, pentru că datele oficiale vor fi undeva la finalul lunii martie, când şi Eurostat va veni şi va confirma exact, cu un deficit bugetar sub 3% din PIB. Noi am spus undeva sub 2,9% din PIB, în zona aceea. Chiar dacă nu avem datele oficiale încă, vor fi date pe execuţia pe decembrie, la 25 ianuarie. Ca ministru de Finanţe, totuşi am anumite elemente şi pot să şi anticipez. Deci, nici vorbă să sărim de 3%. Noi am planificat pentru anul trecut 2,97%, dar va fi chiar sub acest nivel pe cash. La fel, pe ESA (deficitul bugetar n.r.) vom vedea cum se închide la final de prim trimestru pentru 2018, la fel sub 3%", a precizat, la Antena 3, ministrul Finanţelor.



Întrebat ce deficit bugetar "vrea" pentru anul 2019, Teodorovici a răspuns: "Nici vorbă de deficit de 5%. Undeva poate spre jumătate" .



"Pentru 2019, nici vorbă de deficitul de 5%. Nu e cât vreau. Ne-am propus undeva poate spre jumate din cifra pe care unii şi alţii o lansează", a adăugat şeful de la Finanţe.