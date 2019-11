Ministrul Sănătății: În spitalele din Timişoara sunt internaţi 28 de pacienţi din blocul în care au murit trei persoane

Foto: Captură Antena 3

În unităţi medicale din Timişoara sunt internate, marţi dimineaţă, 28 de persoane din blocul în care doi copii şi o femeie au murit după efectuarea deratizării, potrivit unei informări a Ministerului Sănătăţii.



Astfel, la Spitalul "Louis Ţurcanu" sunt internaţi 16 copii în stare stabilă, care au fost evaluaţi marţi dimineaţă.



La Spitalul Judeţean de Urgenţă "Pius Brânzeu" sunt internate nouă persoane, toate stabile. Nu se înregistrează nicio înrăutăţire a stării de sănătate, însă pacienţii prezintă încă simptomatologie digestivă (greţuri, vărsături), deşi rezultatele analizelor sunt îmbunătăţite.



Alţi trei adulţi, în stare stabilă, sunt internaţi la Spitalul Municipal Timişoara.



"Conform informaţiilor DSP Timiş, rezultatele probelor de apă analizate în laborator indică faptul că, din punct de vedere fizico-chimic, apa este potabilă în blocul de locuinţe", precizează Ministerul Sănătăţii.



Poliţia Timiş a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul deratizării dintr-un bloc din Timişoara, de pe strada Mioriţei, în urma căreia trei persoane au decedat şi mai mulţi adulţi şi copii au ajuns la spital.



"În urma primelor verificări s-a stabilit că este vorba despre o societate comercială care a efectuat activităţi de deratizare. S-a mers pe acest fir, am căutat să vedem dacă au mai fost şi alte locaţii unde s-au mai efectuat deratizări, am identificat că mai sunt şi altele două în afară de acest bloc. În continuare facem cercetări, este ancheta în derulare, este dosar penal sub supravegherea unui procuror pentru ucidere din culpă", a declarat luni seara, într-o conferinţă de presă, şeful IPJ Timiş, Alin Petecel.