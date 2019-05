Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, despre șpaga din spitale: „Nu o poţi eradica într-un an”

Foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Găeşti, judeţul Dâmboviţa, întrebată de întoarcerea medicilor în ţară, că în timp se va rezolva, dar „aşa cum nici şpaga nu o poţi eradica într-un an, nici medicii nu or să vină într-un an să dea buluc în România”.

„Atâta vreme cât rezidentul ia un salariu, el este liber să muncească unde are posibilitatea. Dar cred că, până la urmă, măsurile pe care le-am luat ca şi Guvern vor face ca medicii rezidenţi să nu mai plece. Am văzut în spaţiul public nişte discuţii legate de faptul că nu vin, că totuşi nu sunt atraşi de salariu. Ba da. Dar salariile au fost majorate abia în urmă cu un an. Aşa cum nici şpaga nu o poţi eradica într-un an, nici medicii nu or să vină într-un an să dea buluc în România. E nevoie de o perioadă de timp.

Pe de altă parte, sunt multe cereri, chiar astăzi am discutat cu cei din centrul de resurse umane, sunt multe cereri care aşteaptă soluţionarea. Cred că aceste lucruri se vor rezolva în timp. Şi nu va trece mult timp până când vor fi rezolvate”, a precizat Sorina Pintea.