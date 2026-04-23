Minivacanța de 1 mai: CFR anunță că suplimentează trenurile spre mare și are reduceri de 10% la biletele dus-întors

Compania a mai anunțat că trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

CFR Călători a anunțat că va suplimenta, cu ocazia minivacanței de 1 mai, trenurile spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava. De asemenea, cei care își cumpără legitimațiile de călătorie din timp pot beneficia de o reducere de 10%. Tot de 10% reducere beneficiază și cei care cumpără bilete dus-întors.

Astfel, în perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe din programul obișnuit de circulație, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava.

„Călătorii din alte regiuni ale țării pot ajunge rapid la Marea Neagră prin conexiuni din București, beneficiind de trenuri care circulă frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta București Nord – Constanța și retur”, a transmis CFR într-un comunicat.

De asemenea, în urma redeschiderii temporare a liniei Constanța – Mangalia, în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, serviciul de transport Regio din programul de circulație al CFR Călători va fi operat temporar pe ruta Constanța – Mangalia și retur cu trenuri (vagoane și locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent pentru derularea lucrărilor efectuate de către CFR SA.

Compania a mai anunțat că trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate și nu sunt apte pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor.

„În aceste condiții, având în vedere că au fost efectuate vânzări în avans înainte de decizia CFR SA de a permite reintroducerea temporară a trenurilor în circulație, rugăm pasagerii care au deja bilete achiziționate cu plecare sau sosire în stația Costinești Tabără să utilizeze stația Costinești”, a precizat CFR.

CFR Călători recomandă pasagerilor să cumpere cât mai din timp legitimaţiile de călătorie. În trafic intern, legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate cu anticipație, utilizând următoarele canale de vânzare:

online, pe www.cfrcalatori.ro;

aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (Google Play, App Store, Huawei AppGallery);

automatele de bilete din stații;

casele de bilete din gări și agențiile de voiaj CFR Călători;

Cei care cumpără legitimațiile de călătorie cu anticipație sau cei care optează pentru oferta dus-întors primesc 10% reducere.

„De asemenea, precizăm că CFR Călători acordă reducerile la transport prevăzute de actele normative în vigoare pentru diverse categorii de persoane (elevi, pensionari, etc.)”, a transmis CFR.

Informații despre circulația trenurilor pot fi obținute:

la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern);

la numerele de telefon din stațiile CFR ce sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/;

în aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Se obțin informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire;

pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor;

pe site-ul www.cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern;

de la personalul CFR din staţii;