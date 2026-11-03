MIPE anunță când vor primi profesorii prima de carieră didactică. Termenul pentru activarea cardurilor a fost prelungit

Prelungirea se adresează personalului didactic aflat în activitate în anul şcolar/universitar 2025-2026 care rămâne în activitate şi în 2026-2027. FOTO: Profimedia Images

Perioada de activare şi alimentare a suporturilor electronice pentru prima de carieră didactică a fost prelungită, astfel încât MIPE poate alimenta cardurile în noiembrie şi decembrie 2026 pentru cadrele didactice care nu au primit încă suma de 1.500 lei net, a anunţat, marţi, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, perioada de activare şi alimentare a suporturilor electronice pentru prima de carieră didactică a fost prelungită prin OUG nr. 43/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 30 octombrie 2026.

Prelungirea se adresează personalului didactic aflat în activitate în anul şcolar/universitar 2025-2026 care rămâne în activitate şi în 2026-2027. Este vorba atât de persoanele validate ale căror carduri au fost emise, dar nu au fost alimentate, cât şi de persoanele identificate pentru care cardurile nu au fost emise, după clarificarea erorilor sau neconcordanţelor din procesul de validare, ulterior intrării în vigoare a OUG nr. 43/2026.

"Fiecare profesor care are dreptul la prima de carieră didactică trebuie să o primească. Termenul a fost prelungit tocmai pentru asta, iar cardurile pot fi alimentate până la sfârşitul anului. Îi îndemn pe cei care nu au activat încă măsura să o facă până pe 14 decembrie. Sunt bani care merg direct în formarea profesională a cadrelor didactice şi, prin ea, în calitatea orelor la care participă elevii", a declarat Alexandru Mihai Ghigiu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, citat în comunicat.

Pentru a primi banii, beneficiarii au obligaţia de a activa măsura de susţinere până cel târziu pe 14 decembrie 2026, fie din aplicaţia Pluxee România, fie telefonic.

Care e valoarea primei de carieră didactică

Prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 lei net şi se acordă pe suport electronic. Banii pot fi folosiţi pentru cursuri de pregătire profesională, achiziţia de cărţi de specialitate şi alte cheltuieli asimilate acestora, precum şi pentru alte cheltuieli necesare desfăşurării actului educaţional.

Cel puţin 65% din valoarea primei, adică minimum 975 lei, se utilizează pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Lista acestor cursuri, precum şi lista furnizorilor acreditaţi sunt publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

De prima de carieră didactică beneficiază cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, cadrele didactice din învăţământul universitar de stat care au gradul de conferenţiar, şef de lucrări/lector sau asistent universitar, precum şi personalul didactic auxiliar din învăţământul universitar, aflaţi în activitate în anul şcolar/universitar 2025-2026.

"MIPE încurajează cadrele didactice care se regăsesc în una dintre situaţiile de mai sus să activeze măsura din timp, fără să aştepte ultimele zile dinaintea termenului, astfel încât alimentarea cardurilor să se poată face fără întârzieri. Măsura de susţinere a activităţii didactice este reglementată de OUG nr. 58/2023, cu modificările şi completările ulterioare, şi este finanţată din fonduri europene prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027. Obiectivul ei este sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar din sistemul de învăţământ de stat", se precizează în comunicat.