Momentul în care un tânăr este împuşcat pe o stradă din Popeşti-Leordeni. Atacatorul este în libertate

Din primele informaţii se pare că cel car a tras s-ar fi aflat într-o maşină în momentul atacului.

Sunt imagini obţinute în exclusivitate de colega noastră, Roxana Ciucă.

Atacatorul nu a fost încă prins

Victima a declarat în direct la Antena 3 că sunt şanse ca vinovatul să fie găsit repede.

"Am depus o plângere la poliție, am fost la IML, mi-au făcut expertiză medico-legală. Așteptam sa vedem ce o să facă cei de la Poliție. Polițiștii m-au asigurat că în zonă sunt foarte multe camere și care înregistrează numerele de înmatriculare și sunt mari șanse să găsim vinovații", a spus Traian Curteanu, duminică, în exclusvitate la Antena 3.

Mărturia bărbatului care a fost împuşcat în cap pe o stradă din Popeşti-Leordeni

Tânărul a fost împuşcat, vineri seara, în cap cu un pistol cu bile, chiar sub ochii iubitei sale. ''Am simţit o durere în frunte, dar n-am ştiut ce s-a întâmplat'', a mărturisit victima, sâmbătă, în exclusivitate pentru Antena 3.

Se pare că acesta a fost împușcat cu un pistol de tip airsoft.

"Nu ştim exact deocamdată ce am păţit. Mergeam pe stradă şi am simţit la un moment dat o durere în frunte. Mi-a zis prietena că îmi curge sânge din frunte. Joi seara, la ora 23 ne-am întors la prietenii noştri şi ne-au dus ei la spital. Acolo nu mi-a spus că e o pietricică, ci că e o bilă albă. Am auzit la un moment dat un zgomot, un fluierat şi apoi am simţit durerea în frunte. S-a întâmplat totul foarte repede" a spus Traian Curteanu, bărbatul împuşcat.

Tânărul a fost împuşcat pe strada Amurgului din Popești-Leordeni

Ajuns la spital, bărbatul a fost şocat când medicii i-au spus că i-au extras din rană o bilă din plastic de mici dimensiuni care pare să provină de la un pistol tip airsoft.

Victima spune că nu are niciun conflict cu nimeni

Tânărul aşteaptă ca Poliţia să-l identifice pe făptaş, ca să înţeleagă de ce a trecut prin aşa ceva.

"Nu ştiu dacă a fost cineva cu intenţie sa mă împuşte cred că a fost mai mult o joacă prostească. Nu cred că am greşit cuiva atât de tare încât să facă chestia asta intenţionat. Am depus plânere penală ieri seara, azi de dimineaţă am fost la IML", a adăugat tânărul.

Poliţia încearcă să-l găsească pe cel vinovat cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă.