Mugur Isărescu: "Normal că plec că doar nu voi sta aici până împlinesc 70 de ani”

Guvernatorul Băncii Naţionale a Românei, Mugur Isărescu, a afirmat miercuri că problema unui viitor mandat nu este de actualitate şi, din câte ştie, nici nu poate primi altul, întrucât în 2019 împlineşte 70 de ani.

"Păi, nu v-am spus data trecută când m-am exprimat clar?! În primul rând că nu e de actualitate. Discutăm aşa. Acum, dacă spun că dacă nu e de actualitate o să spună că a întors-o guvernatorul. La anu' împlinesc 70 ani. Din câte ştiu eu, cel puţin în domeniu profesoratului, la 70 de ani nu mai poţi să profesezi. Acum, Parlamentul, în înţelepciunea lui, poate să zică orice. Deci, nu am făcut o declaraţie aiurea. Am spus că la anu' împlinesc 70 de ani. Nu este bombă. Ce bombă? Că împlinesc 70 de ani? Vă uitaţi în CV-ul meu şi veţi constata că pe 1 august 2019 împlinesc 70 de ani. E bombă asta? Bombă de presă? Şi, în alt doilea rând, din câte ştiu eu, nu se mai poate să mai continui la...chiar dacă, să zicem, mi s-ar face această propunere. Mai este un lucru. Aşa de multe confuzii au apărut şi fac eu o precizare. E clar că îmi închei mandatul. Oricum se încheie mandatul în toamna anului viitor. Nu jignesc pe nimeni, nu e vorba de niciun fel de aluzie, dar am citit că m-am dus la Parlament şi am solicitat şi că am negociat. Trăsnaia asta cu negocierea aş vrea chiar să ne ajutaţi şi pe noi şi să ajutaţi şi societatea românească şi să o închideţi", a declarat Isărescu, într-o conferinţă de presă.

Discuţiile privind un nou mandat în fruntea BNR au pornit luni, când guvernatorul a fost întrebat dacă va mai conduce Banca Naţională încă un mandat.

"Normal că plec (anul viitor - n. r.) că doar nu voi, era să zic Doamne ia-mă, voi sta aici până ... Împlinesc 70 de ani. Potrivit legilor de până acum, nici nu ştiu dacă se aplică şi la alţi demnitari, nu, dar ştiu, dar ca profesor universitar nu mai poţi să profesezi. Bomba anului, aţi văzut? Guvernatorul împlineşte 70 de ani. Credeţi că e o ştire? O confirm atunci. Dacă asta e, o conform cu tărie. La anu' împlinesc 70 de ani", a mai spus Isărescu.