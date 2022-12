Munca din spatele milioanelor de steaguri tricolore din România: "Este un respect faţă de statul în care trăim"

Milioane de steaguri de diverse dimensiuni şi preţuri au părăsit fabricile de la noi din ţară şi au ajuns în toate regiunile României, iar atelierele au fost pline.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Cu puţin înainte de 1 decembrie croitoresele au muncit intens ca să onoreze toate comenzile, multe au ajuns şi la românii din străinătate.

Într-un mic atelier din Oradea, o mamă şi fiica ei au muncit cot la cot alături de croitorese pentru a face faţă miilor de comenzi venite din toată ţara.

Acestea au primit comenzi din mai multe judeţe, chiar şi de câte 200 de steaguri.

Cel mai mare steag comandat a măsurat peste 100 de metrii, iar realizarea acestuia a durat două zile.

"Acesta este un steag standard de 1,40 pe 90, din mătase, dublu cu franjuri, elegant, aşa într-un format 3D. Sunt instituţii importante in ţară care ne-au abordat, instituţii mari în Germania am trimis, în Austria, în Spania, în Anglia, deci chiar am început să trecem graniţa. Comandă steaguri, steguleţe mai micuţe, cadre de pus în piept, diverse eşarfe, orice simbol cu tricolorul românesc", a declarat Alexandra Chelu, administrator, pentru Antena 3 CNN.

Steagurile au ajuns chiar şi la românii din Diaspora.

"Noi în fiecare an sau din doi în doi ani, ne schimbăm steagurile, este un respect faţă de statul în care trăim, este un respect pe care trebuie să dăm, mai ales că este o onoare să facem acest lucru, este un obicei foarte frumos şi de ce nu, trebuie să transmitem generţiilor următoare", a transmis un administrator al atelierului.

Preţul unui steag începe de la 85 de lei şi poate ajunge până la 200 de lei în funcţie de dimensiunile cerute de clienţi.