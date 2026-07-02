Antena 3 CNN Actualitate Nicușor Dan a promulgat legea prin care anul 2026 va fi declarat „Anul Traian Vuia”

Nicușor Dan a promulgat legea prin care anul 2026 va fi declarat „Anul Traian Vuia”

R.M.
<1 minut de citit Publicat la 18:31 02 Iul 2026 Modificat la 18:31 02 Iul 2026
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Nicuşor Dan
Preşedintele României, Nicuşor Dan. FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a promulgat, joi, legea prin care anul 2026 este declarat „Anul Traian Vuia”, pentru a marca împlinirea a 120 de ani de la primul zbor din istoria omenirii realizat cu un aparat care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii, notează Agerpres.

Potrivit actului normativ, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot organiza sau sprijini logistic și material manifestări de celebrare a personalității lui Traian Vuia, inclusiv evenimente culturale, educaționale și științifice, precum și activități de promovare a imaginii sale și a patrimoniului științific și istoric asociat.

De asemenea, instituțiile pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor prevăzute, în limita alocărilor bugetare aprobate.

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Etichete: Nicușor Dan presedintele Romaniei lege promulgată Traian Vuia

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