Nicuşor Dan a promulgat legea prin care se prelungeşte, până la 31 decembrie, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază

Se prelungeşte plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, miercuri, legea prin care este prelungită plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la data de 31 decembrie 2026, notează Agerpres.

Este vorba de legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2026 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare. În Parlament a fost introdus un amendament la OUG 22/2026 prin care termenul de aplicare a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază se prelungeşte de la 30 iunie 2026, inclusiv, până la data de 31 decembrie 2026.

La ce alimente se plafonează adaosul comercial

"Măsura cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor se aplică doar operatorilor economici înregistraţi în România, indiferent de forma de organizare, care întreprind activităţi de import, comerţ intracomunitar, distribuţie şi vânzare cu amănuntul şi cash&carry pentru produsele agricole şi alimentare prevăzute.

Unităţile emitente de tichete de masă, cadou şi sociale, inclusiv cele emise prin Programul Sprijin pentru România, indiferent de modalitatea prin care tichetele sunt emise, în format electronic sau pe suport hârtie, şi de tipul acestora, pot aplica comercianţilor la momentul decontării lor un comision de maximum 2% pentru produsele agricole şi alimentare care se pot achiziţiona cu acestea", prevede legea.

Printre propuse se numără:

pâinea albă simplă,

laptele de vacă de consum 1 litru, grăsime 1,5%,

brânză telemea de vacă vrac,

iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame,

făină albă de grâu "000" până la 1 kg,

mălai până la 1 kg,

ouă de găină calibrul M,

ulei de floarea-soarelui până la 2 litri,

carne proaspătă de pui şi de porc,

legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi),

fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă),

cartofi albi vrac,

zahăr alb tos până la 1 kg,

unt până la 250 grame,

magiun până la 350 grame.