Noi reguli pentru fumători pe plajă, în acest sezon. Se așteaptă să fie ”valuri de indignare” în Vama Veche

Fumatul pe plajă ar putea fi permis, în această vară, doar în anumite sectoare special amenajate de pe litoral. Măsura a fost discutată de ANPC împreună cu administratorii plajelor, ca răspuns la sesizările turiștilor privind mucurile de țigară lăsate în nisip. Autoritățile propun delimitarea unor zone dedicate fumătorilor, după modele deja aplicate în alte state europene.

Bekesi Csaba, președintele ANPC: „Le-am recomandat ca, în limita posibilităților, la momentul amenajării plajelor, să ia în considerare delimitarea unei zone dedicate persoanelor care fumează, astfel încât cei care nu fumează să se poată bucura în deplin confort de razele soarelui, de nisipul fierbinte și de apa sărată.”

Dorin Ciubotaru, administrator de plajă: „Nu poți opri consumatorul final și nici nu îl poți civiliza cu forța. Pe plajă există scrumiere și coșuri de gunoi, dar ține și de educație și civilizație.”

Mihai Fedorov, primarul comunei Limanu: „Această propunere a ANPC este, cumva, justificată. Trebuie să existe un echilibru între fumători și nefumători.”

Întrebat ce ar însemna această propunere pentru turiștii din Vama Veche, primarul a spus că subiectul ar putea stârni reacții puternice.

Mihai Fedorov: „Aici e un subiect mai fierbinte. Vama Veche este recunoscută pentru neconformism și cred că ar stârni oarecare valuri de indignare.”

George Măndilă, președintele OMD Mamaia: „Și eu cred că o bucată dintr-un sector de plajă poate fi dedicată nefumătorilor. Un sector întreg dedicat nefumătorilor cred că este o exagerare, fiindcă ar însemna să ne ducem acolo și să ne întâlnim cu persoane cu care vom împărtăși un singur lucru: adversiunea față de fumat.”