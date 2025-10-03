Noul manager al Spitalului pentru copii Sf. Maria din Iași anunță demiterea celor care au gestionat focarul cu bacteria Serratia

Medicul a subliniat că Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi tratează cu maximă responsabilitate situaţia generată de focarul de infecţie / Foto: Agerpres

Noul manager al Spitalului pentru copii "Sf.Maria" din Iaşi, dr Radu Constantin Luca, a transmis, vineri, că va schimba din funcţie persoanele au gestionat situaţia focarului cu bacteria Serratia marcescens şi a menţionat, totodată, că va respecta prevederile legale şi măsurile remediale prevăzute de raportul Corpului de Control al Ministrului Sănătăţii, notează Agerpres.

Dr. Radu Constantin Luca a precizat, prin intermediul unui comunicat de presă, că va dispune demararea procedurilor administrative necesare pentru schimbarea din funcţie a persoanelor care au gestionat situaţia focarului, conform prevederilor contractului individual de muncă şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului.

Astfel, prin decizia noului manager, vor fi destituite din funcţie şeful interimar al secţiei clinice ATI şi şeful SPIAAM, funcţii ocupate fără concurs, urmând ca, pe baza raportului ministerului să fie analizate şi celelalte măsuri prevăzute.

„Înţelegem nevoia de a lua măsuri drastice pentru a preveni ca astfel de tragedii să se repete în spitalul nostru. Aşteptăm raportul oficial de la Ministerul Sănătăţii, care este unul dintre fundamentele pe baza căruia putem lua decizii corecte, legale, fără a expune spitalul la şi mai multe riscuri sau destabilizare.

Siguranţa pacienţilor este principalul nostru obiectiv în acest moment şi facem toate demersurile pentru a asigura acest climat, atât prin infrastructură, cât şi prin resursa umană”, afirmă, citat în comunicatul de presă, dr. Radu Constantin Luca.

Medicul a subliniat că Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sfânta Maria" Iaşi tratează cu maximă responsabilitate situaţia generată de focarul de infecţie cu bacteria Serratia marcescens şi subliniază că, în acest moment, instituţia aşteaptă raportul oficial al Ministerului Sănătăţii.

„Doar în baza acestui document, care va conţine măsurile şi recomandările corpului de control, se vor putea iniţia, în mod fundamentat, procedurile de remediere”, transmite, prin intermediul unui comunicat de presă, managerul interimar al Spitalului "Sf.Maria", dr Radu Constantin Luca.

Acesta a completat că misiunea spitalului rămâne aceea de a coopera cu toate autorităţile competente pentru a remedia rapid şi eficient orice problemă semnalată.

„Prioritatea noastră este să asigurăm siguranţa şi stabilitatea actului medical, să recâştigăm încrederea pacienţilor şi să facem dreptate familiilor afectate”, a transmis directorul interimar al Spitalului pentru Copii "Sf. Maria".

Rogobete cere demiterea medicilor de la spitalul din Iași unde au murit 7 copii

De asemenea, în cursul zilei de joi, și Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că va cere demiterea directoarei de la spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde 7 copii au murit din cauza infecțiilor nosocomiale, precum și a șefei de la Terapie Intensivă.

Totodată, raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul „Sf Maria” din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

„Am solicitat demiterea acestei doamne, am văzut că s-a întors ca director medical. Solicit și demiterea din poziția de director medical, precum și a șefei ATI care ocupă ilegal această poziție”, a spus ministrul Rogobete. „Dacă nu îți faci treaba, vei pleca din acea secție, indiferent cine ești”, a spus Rogobete.