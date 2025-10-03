Şeful CJ Iaşi se ceartă cu Rogobete, după dezastrul găsit la spitalul unde au murit 7 copii. L-a sfidat pe ministru cu schițele ATI

Şeful CJ Iaşi se ceartă cu Rogobete, după dezastrul găsit la spitalul unde au murit 7 copii. L-a sfidat pe ministru cu schițele ATI. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Președintele CJ Iaşi, Costel Alexe, îl contrazice pe ministrul Sănătății în scandalul celor 7 copii morţi în Spitalul Sfânta Maria din Iași, din cauza bacteriilor. Acesta susţine că informaţiile despre secţia de Terapie Intensivă sunt false şi că unitatea medicală avea toate avizele încă din 2023, informează Antena 3 CNN.

Costel Alexe a susţinut o conferinţă de presă în care a prezentat avizele primite de spitalul din Iaşi.

"Avem şi avizul dat în 2019 pe proiectul Spitalului Sfânta Maria din Iași şi evident că lucrările de la spital au fost supervizate de entitățile statului român implicate, în speţă şi Direcţia de Sănătate Publică. Iar în 2023, avem dată şi autorizaţia sanitară de funcționare.

S-a rostogolit informaţia că la ATI n-ar fi grupuri sanitare sau chiuvete. Acesta este planul etajului 3, unde funcționează secţia ATI. În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă, evident avizate de DSP", a declarat președintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Rogobete acuzase că secția ATI nu are chiuvetă şi că ușile sunt din lemn

Ministrul Sănătății a declarat, miercuri seara, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, că, în urma verificărilor de sâmbătă, de la Spitalul Sfânta Maria din Iași acolo unde au murit șapte copii după ce au fost infectați cu o bacterie, au fost descoperite nereguli extrem de grave.

Potrivit acestuia, în saloanele de pe secția ATI nu sunt chiuvete, iar ușile sunt din lemn. „Un haos administrativ și procedural mai mare ca acolo eu nu am văzut niciodată”, a adăugat acesta.

„Eu nu înțeleg cum s-a primit aviz de funcționare pentru secția de ATI din acel corp renovat cu bani europeni. Atât timp cât secția de ATI nu are chiuvetă cu apă caldă sau cu apă rece în fiecare salon. Conform legislației în vigoare, într-un salon de ATI ești obligat să ai punct de spălare a mâinilor.

Ușile din saloanele ATI sunt de lemn, complet ilegal, pentru că acele suprafețe nu pot, nu pot fi dezinfectate, nu există circuite în microbuz, absorb, formează un fel de biofilm, un fel de suprafață. E un mediu propice să ai aceste infecții", a afirmat ministrul Sănătăţii.

Rogobete cere demiterea medicilor

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că va cere demiterea directoarei de la spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde 7 copii au murit din cauza infecțiilor nosocomiale, precum și a șefei de la Terapie Intensivă.

„Am solicitat demiterea acestei doamne, am văzut că s-a întors ca director medical. Solicit și demiterea din poziția de director medical, precum și a șefei ATI care ocupă ilegal această poziție”, a spus ministrul Rogobete. „Dacă nu îți faci treaba, vei pleca din acea secție, indiferent cine ești”, a spus Rogobete.