Rogobete cere demiterea medicilor de la spitalul din Iași unde au murit 7 copii. Raportul Corpului de Control, trimis la Parchet

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi că va cere demiterea directoarei de la spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde 7 copii au murit din cauza infecțiilor nosocomiale, precum și a șefei de la Terapie Intensivă. De asemenea, raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul „Sf Maria” din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

„Am solicitat demiterea acestei doamne, am văzut că s-a întors ca director medical. Solicit și demiterea din poziția de director medical, precum și a șefei ATI care ocupă ilegal această poziție”, a spus ministrul Rogobete. „Dacă nu îți faci treaba, vei pleca din acea secție, indiferent cine ești”, a spus Rogobete.

Ministrul a anunțat înființarea unui noi program de finanțare penstru secțiile ATI din spitale pentru achiziționarea de dezinfectante, filtre și consumabile.

„Cu toate că (spitalul) nu se află sub conducerea ministerului și nu noi i-am pus în funcții pe cei de la conducere, vorbim aici de o nepăsare și de un haos procedural pe care nu l-am mai întâlnit”, a spus Rogobete.. „Nu discutăm despre o lipsă de legislație, discutăm despre o nerespectare gravă a bunului simț”.

De asemenea, raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul „Sf Maria” din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.



Ministrul a precizat că avizul medical pentru unitatea spitalicească a fost emis ilegal.



„Avizul de funcţionare pentru această unitate sanitară a fost emis ilegal, pentru că nu există în unitatea de terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru dezinfecţia şi pentru spălarea mâinilor personalului medical”, a afirmat el.

Alexandru Rogobete a declarat miercuri seara, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, că, în urma verificărilor de sâmbătă, de la Spitalul Sfânta Maria din Iași acolo unde au murit șapte copii după ce au fost infectați cu o bacterie, au fost descoperite nereguli extrem de grave. Potrivit acestuia, în saloanele de pe secția ATI nu sunt chiuvete, iar ușile sunt din lemn. „Un haos administrativ și procedural mai mare ca acolo, eu nu am văzut niciodată”.

Președintele Consiliului de Administrație al Spitalului Sfânta Maria din Iași este Dănuț Pilă, un apropiat al președintelui Consiliului Județean, Costel Alexe. Amintim că acest Consiliu a luat o decizie sfidătoare: a demis managerul interimar, în mandatul căruia au murit copiii, doar pentru a o numi în funcția de director medical. Întrebat de Antena 3 CNN ce îl recomandă pentru a ocupa această funcție, Dănuț Pilă nu a putut preciza, dar a dat asigurări că nu este în niciun caz „pila” lui Costel Alexe.

Spitalul a primit 5 milioane de euro prin programul PNRR pentru a combate infecțiile nosocomiale. Informațiile apar într-un document al Consiliului Județean Iași. Banii erau destinați dezvoltării laboratorului de microbiolologie și achiziționării de echipamente și materiale pentru a reduce riscul acestor infecții intra-spitalicești.